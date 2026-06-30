Η πρόβλεψη της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία
Με στόχο το 10/12 η πρόβλεψη της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Onsports.
Μία ακόμα επιλογή από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 που διεξάγεται στην Βόρεια Αμερική έρχεται από την ΒΕΤΜΑΤ και τον Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Onsports.
Η Ακτή Ελεφαντοστού αντιμετωπίζει τη Νορβηγία με στόχο την πρόκριση στη φάση των «16» της διοργάνωσης. Μία αμφίρροπη αναμέτρηση, ωστόσο, οι Βίκινγκς έχουν τον πρώτο λόγο.
Καλά κέρδη!
Η πρόταση της ημέρας:
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ: Πρόκριση Νορβηγίας & Over 18,5 προσπάθειες για γκολ ΑΠΟΔΟΣΗ: 1,82