Η πρόβλεψη της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία

Μία ακόμα επιλογή από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 που διεξάγεται στην Βόρεια Αμερική έρχεται από την ΒΕΤΜΑΤ και τον Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Onsports.

Η Ακτή Ελεφαντοστού αντιμετωπίζει τη Νορβηγία με στόχο την πρόκριση στη φάση των «16» της διοργάνωσης. Μία αμφίρροπη αναμέτρηση, ωστόσο, οι Βίκινγκς έχουν τον πρώτο λόγο.

Καλά κέρδη!

Η πρόταση της ημέρας:

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ: Πρόκριση Νορβηγίας & Over 18,5 προσπάθειες για γκολ ΑΠΟΔΟΣΗ: 1,82