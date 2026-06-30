Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Τρίτος σερί αποκλεισμός στα πέναλτι για Ολλανδία

Η Ολλανδία βίωσε ακόμη έναν οδυνηρό αποκλεισμό σε Μουντιάλ, καθώς ηττήθηκε από το Μαρόκο στη διαδικασία των πέναλτι και έμεινε εκτός συνέχειας της διοργάνωσης.

Μετά τη Γερμανία, εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου βρίσκεται πλέον και η Ολλανδία. Το Μαρόκο ήταν καλύτερο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης που διεξήχθη στο Μοντερέι του Μεξικού και, έπειτα από μία δραματική διαδικασία πέναλτι, εξασφάλισε την πρόκριση στους «16» επικρατώντας με 3-2.

Τα πέναλτι εξακολουθούν να αποτελούν τον μεγάλο «εφιάλτη» των «οράνιε» στις διοργανώσεις του Μουντιάλ. Για τρίτη διαδοχική φορά, η Ολλανδία αποκλείστηκε σε νοκ άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου από τη «ρώσικη ρουλέτα».

Στην αναμέτρηση με το Μαρόκο, μοιραίοι αποδείχθηκαν οι Κλούιβερτ, Τίμπερ και Σάμερβιλ, οι οποίοι δεν κατάφεραν να ευστοχήσουν από την άσπρη βούλα. Ο αποκλεισμός αυτός προστίθεται σε εκείνους του 2014 και του 2022 απέναντι στην Αργεντινή, που επίσης κρίθηκαν στα πέναλτι, με τους Βλάαρ και Σνάιντερ να αστοχούν στη Βραζιλία και τους Φαν Ντάικ και Μπέργκχαους στο Κατάρ.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο αρχηγός της Ολλανδίας και αμυντικός της Λίβερπουλ, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, στάθηκε στην απογοήτευση που άφησε ο αποκλεισμός, τονίζοντας πως η ομάδα είχε προετοιμαστεί εντατικά για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

«Προπονηθήκαμε πάρα πολύ γι’ αυτό. Δυστυχώς, αποκλειστήκαμε παρόλα αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αν και δεν ανέλαβε εκτέλεση πέναλτι, απέφυγε να επιρρίψει ευθύνες στους συμπαίκτες του, λέγοντας: «Θέλω να πάω στα αποδυτήρια το συντομότερο δυνατό για να είμαι μαζί τους. Αυτό είναι το μόνο που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή».

Η Ολλανδία είχε και μια δόση ατυχίας στη διαδικασία των πέναλτι. Μετά την απόκρουση στο πρώτο πέναλτι του Ελ Αϊναουί, ο Βέρμπρουχεν άγγιξε και την εκτέλεση του Ραχάιμι, όμως η μπάλα κατέληξε τελικά στα δίχτυα.

Στη συγκεκριμένη φάση αναφέρθηκε και ο Ρόναλντ Κούμαν στις δηλώσεις του μετά τον αποκλεισμό. «Για αυτούς ήταν ψυχολογικά πολύ σημαντικό, για εμάς όμως ήταν εις βάρος μας. Αν σου συμβούν και τέτοια περιστατικά, τότε είναι πραγματικά τελειωμένο», δήλωσε ο Ολλανδός τεχνικός.