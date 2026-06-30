Αναντολού Εφές: Τέλος εποχής με τον Σέιν Λάρκιν μετά από οκτώ χρόνια - Πάει στην Φενέρμπαχτσε

Έπειτα από οκτώ χρόνια κοινής πορείας, η Εφές ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Σέιν Λάρκιν, αποχαιρετώντας έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στην ιστορία του συλλόγου.

Ο 33χρονος Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Φενέρμπαχτσε, κατέκτησε με την Εφές δύο τίτλους Ευρωλίγκας, τρία πρωταθλήματα Τουρκίας, ένα Κύπελλο και τέσσερα Σούπερ Καπ, αφήνοντας το στίγμα του στην ομάδα.

Τη φετινή σεζόν στην Ευρωλίγκα μέτρησε κατά μέσο όρο 15,2 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 4,2 ασίστ ανά αγώνα.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, η Εφές ανέφερε:

«Όταν ήρθες το 2018, δεν ξέραμε πού θα μας οδηγήσει αυτό το ταξίδι. Αλλά από την πρώτη κιόλας μέρα, ήταν φανερό ότι δεν ήρθες εδώ μόνο για να παίξεις μπάσκετ, ότι θα έχεις πολύ μεγαλύτερη θέση στη ζωή μας.

Μαζί ονειρευτήκαμε και μετά αυτά τα όνειρα έγιναν πραγματικότητα. Δύο πρωταθλήματα EuroLeague, ανάμεσα σε αμέτρητα τρόπαια, νίκες, ιστορικές εμφανίσεις και φυσικά ρεκόρ...

Σήμερα αποχαιρετούμε όχι μόνο έναν μπασκετμπολίστα, αλλά ένα πρότυπο για πολλά παιδιά και έναν παράδειγμα αθλητή που θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του συλλόγου μας.

Σε ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας χάρισες, Sugar Shane!».