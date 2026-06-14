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ΑΕΚ: Ανακοινώθηκε η Τσοχατζή

Στην ΑΕΚ θα συνεχίσει την καριέρα της η Μαρίνα Τσοχατζή.

ΑΕΚ: Ανακοινώθηκε η Τσοχατζή
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Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με την Μαρίνα Τσοχατζή. Η 33χρονη Ελληνίδα αθλήτρια ετοιμάζεται για την τέταρτη θητεία της στον σύλλογο, ενισχύοντας εκ νέου το ρόστερ της ομάδας βόλεϊ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Την περασμένη σεζόν, η Τσοχατζή αγωνίστηκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, προσθέτοντας εμπειρία και σταθερότητα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, πριν πάρει την απόφαση να επιστρέψει στην ΑΕΚ, με την οποία έχει συνδεθεί σε σημαντικά κομμάτια της καριέρας της.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Μαρίνα Τσοχατζή. Η 33χρονη (17/07/1992) πασαδόρος, ύψους 1,78μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και επιστρέφει στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Βόλεϊ του Συλλόγου.

Η Μαρίνα Τσοχατζή επιστρέφει για την 4η θητεία της με την κιτρινόμαυρη φανέλα, καθώς έχει αγωνιστεί τις σεζόν 2012-13, 2015-16 και τη διετία 2020-2022.

Μετά την αποχώρησή της από την ΑΕΚ το 2022, αγωνίστηκε σε ΑΟ Θήρας (2022-2024), Νέα Σαλαμίνα (2024-25, Κύπρος) και ΠΑΟΚ (2025-26).

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Μαρίνα Τσοχατζή δήλωσε στο aek.gr:

«Υπάρχουν επιστροφές που έχουν ξεχωριστή σημασία και για μένα η επιστροφή μου στην ΑΕΚ είναι μία από αυτές. Η ΑΕΚ δεν είναι μια άγνωστη ομάδα για μένα. Δημιούργησα πολύ δυνατές αναμνήσεις και ένιωσα τι σημαίνει να αγωνίζεσαι για αυτόν τον τόσο μεγάλο Σύλλογο. Επιστρέφω με την ιδία δίψα για επιτυχίες.

Η εμπειρία που έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια με έχει κάνει πιο ώριμη, πιο δυνατή και πιο έτοιμη να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις μιας ομάδας όπως η ΑΕΚ. Γνωρίζω το βάρος της φανέλας, τις προσδοκίες του κόσμου και την ευθύνη που τις συνοδεύει.

Θέλω να ευχαριστήσω τη Διοίκηση και τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη τους. Εύχομαι υγεία και όλοι μαζί να πετύχουμε τους υψηλούς στόχους μας και να κάνουμε υπερήφανη την οικογένεια της ΑΕΚ».

Μαρίνα, καλώς ήρθες ξανά στην οικογένεια της ΑΕΚ!».

https://www.instagram.com/p/DZkR6SiuICy/
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