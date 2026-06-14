Σίμονς για Λεμπρόν: «Αν έπρεπε να ποντάρω τη ζωή μου, θα στοιχημάτιζα στους Ουόριορς»

Ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του είναι ο Λεμπρόν Τζέιμς, καθώς ο «Βασιλιάς» μένει χωρίς συμβόλαιο, ανοίγοντας τον δρόμο για έντονη φημολογία γύρω από το μέλλον του στο NBA.

Ο γνωστός αναλυτής, Μπιλ Σίμονς προχώρησε σε μια ιδιαίτερα τολμηρή τοποθέτηση μέσα από το podcast του, υποστηρίζοντας πως θα «έβαζε τη ζωή του» στο γεγονός ότι ο Λεμπρόν Τζέιμς θα καταλήξει στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Όσα είπε ο Σίμονς:

«Αυτό που συμβαίνει με τον Λεμπρόν είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό εδώ είναι πραγματικά διασκεδαστικό, γιατί οι Ουόριορς είναι πλέον πραγματικά στο παιχνίδι, εννοώ στα σοβαρά. Πραγματικά νιώθω ότι αν έπρεπε να ποντάρω τη ζωή μου σε μια ομάδα, νομίζω ότι θα στοιχημάτιζα σε αυτούς. Νομίζω ότι αυτή θα ήταν η επιλογή μου».