· Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς · Λος Άντζελες Λέικερς

Σίμονς για Λεμπρόν: «Αν έπρεπε να ποντάρω τη ζωή μου, θα στοιχημάτιζα στους Ουόριορς»

Ο αναλυτής του NBA, Μπιλ Σίμονς στέλνει τον Λεμπρόν Τζέιμς στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Σίμονς για Λεμπρόν: «Αν έπρεπε να ποντάρω τη ζωή μου, θα στοιχημάτιζα στους Ουόριορς»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του είναι ο Λεμπρόν Τζέιμς, καθώς ο «Βασιλιάς» μένει χωρίς συμβόλαιο, ανοίγοντας τον δρόμο για έντονη φημολογία γύρω από το μέλλον του στο NBA.

Ο γνωστός αναλυτής, Μπιλ Σίμονς προχώρησε σε μια ιδιαίτερα τολμηρή τοποθέτηση μέσα από το podcast του, υποστηρίζοντας πως θα «έβαζε τη ζωή του» στο γεγονός ότι ο Λεμπρόν Τζέιμς θα καταλήξει στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Όσα είπε ο Σίμονς:

«Αυτό που συμβαίνει με τον Λεμπρόν είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό εδώ είναι πραγματικά διασκεδαστικό, γιατί οι Ουόριορς είναι πλέον πραγματικά στο παιχνίδι, εννοώ στα σοβαρά. Πραγματικά νιώθω ότι αν έπρεπε να ποντάρω τη ζωή μου σε μια ομάδα, νομίζω ότι θα στοιχημάτιζα σε αυτούς. Νομίζω ότι αυτή θα ήταν η επιλογή μου».

COMMENTS
LATEST NEWS
23:18 NBA

Σίμονς για Λεμπρόν: «Αν έπρεπε να ποντάρω τη ζωή μου, θα στοιχημάτιζα στους Ουόριορς»

22:45 MUNDIAL

Live: Ολλανδία - Ιαπωνία

22:27 MUNDIAL

Μπουαντί: «Χαρούμενος που σύλλογοι ενδιαφέρονται για μένα, είμαι συγκεντρωμένος στο Μουντιάλ»

22:21 MUNDIAL

Ολλανδία – Ιαπωνία: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

22:14 SUPER LEAGUE

Ηλιόπουλος για το τρόπαιο της Super League: «Tο Κύπελλο θα ταξιδέψει και στην Κωνσταντινούπολη»

22:01 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο Χάβερτς πέρασε τη μπάλα πάνω από τον Ρουμ για το 7-1 της Γερμανίας

21:59 MUNDIAL

Γερμανία - Κουρασάο 7-1: Επίδειξη δύναμης από τα «πάντσερ» και πρεμιέρα με το... δεξί (vids)

21:56 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ: Ανακοινώθηκε η Τσοχατζή

21:47 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο Ουντάβ κάνει το 6-1 από πλεονεκτική θέση

21:39 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Σουτ στην κίνηση του Μπράουν για το 5-1 της Γερμανίας

21:23 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Εκτός λόγω τραυματισμού ο διαιτητής Μάικλ Όλιβερ

21:17 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Γκολ χωρίς σταματημό - Τέταρτο τέρμα για τους Γερμανούς με τον Μουσιάλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας