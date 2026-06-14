Τσαλχάνογλου: «Δεν έχουμε χάσει την ελπίδα μόνο και μόνο επειδή χάσαμε ένα παιχνίδι»

Βαριά ήττα με έντονο προβληματισμό υπέστη η Eθνική Τουρκίας απέναντι στην Αυστραλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η ομάδα του Βιτσέντσο Μοντέλα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 72% κατοχή μπάλας και 30 τελικές προσπάθειες, ωστόσο παρά την ασφυκτική πίεση και την πολιορκία στην εστία του Μπιτς, δεν κατάφερε να σκοράρει ούτε μία φορά. Αντίθετα, δέχθηκε δύο γκολ.

Το αποτέλεσμα αυτό προκάλεσε έντονη κριτική από τα τουρκικά ΜΜΕ και τους φιλάθλους, με την εικόνα της ομάδας να μπαίνει στο μικροσκόπιο.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Χακάν Τσαλχάνογλου προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, κάνοντας λόγο για ένα «χαστούκι» που μπορεί να λειτουργήσει ως καμπανάκι αφύπνισης για τον ίδιο και τους συμπαίκτες του, ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Οι δηλώσεις του Τσαλχάνογλου:

«Δεχθήκαμε γκολ από μακρινές μπαλιές, γκολ που δεν έπρεπε να είχαν συμβεί. Συνολικά, ελέγξαμε το παιχνίδι, αλλά δεν καταφέραμε να μετατρέψουμε τις ευκαιρίες μας σε γκολ. Τώρα, το σημαντικό είναι να ξεχάσουμε αυτό το παιχνίδι και να ανυπομονούμε για τα επόμενα.

Μερικές φορές είναι καλό να δέχεσαι ένα χαστούκι στο πρόσωπο για να ξανασηκωθείς, το ξέρουμε αυτό. Δεν έχουμε χάσει την ελπίδα μόνο και μόνο επειδή χάσαμε ένα παιχνίδι, και δεν θα το κάνουμε. Είμαστε μια ομάδα που πάντα ξέρει πώς να ξανασηκωθεί.

Μετά τον αγώνα, προσπάθησα να παρακινήσω την ομάδα. Πρέπει να συγκεντρωθούμε και να παίξουμε με πειθαρχία. Κάθε λεπτομέρεια είναι σημαντική κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Όλα μπορούν να αλλάξουν σε ένα δευτερόλεπτο. Στη φάση του πρώτου γκολ ενώ κάναμε επίθεση, ξαφνικά βρεθήκαμε με την μπάλα στα δίχτυα μας. Πρέπει να προσέχουμε τα πάντα και να μάθουμε από τα λάθη μας».