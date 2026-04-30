Άρης: Προβλήματα τραυματισμών με Χάρελ και Φόρεστερ

Ο Άρης επέστρεψε την Τετάρτη (30/04) στις προπονήσεις μετά το τριήμερο ρεπό, ωστόσο τα προβλήματα δεν έλειψαν για τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς, ο οποίος είδε δύο παίκτες να μένουν εκτός και στις δύο τελευταίες προπονήσεις.

Ο Ρόνι Χάρελ ταλαιπωρείται από κάκωση στον αριστερό αντίχειρα, ενώ ο Τζέικ Φόρεστερ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη μέση, με αμφότερους να συνεχίζουν το πρόγραμμα αποθεραπείας τους.

Η αγωνιστική διακοπή που ακολουθεί δίνει την ευκαιρία στους τραυματίες να επανέλθουν σε πλήρη ετοιμότητα. Παράλληλα, οι «κιτρινόμαυροι» αναζητούν αντίπαλο για τη διεξαγωγή φιλικού αγώνα.

Οι υπόλοιποι παίκτες προπονούνται κανονικά υπό τις οδηγίες του Κροάτη τεχνικού, με τον Στέλιο Πουλιανίτη να έχει πλέον αφαιρέσει τον ειδικό νάρθηκα που φορούσε στο μικρό δάχτυλο του αριστερού του χεριού.