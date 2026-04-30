Παναθηναϊκός: Εξαιρετική και πάλι η Κ17, νίκησε τη Σλάβια Πράγας

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει η Κ17 του Παναθηναϊκού με το ταλέντο της. Παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο η ομάδα που μετέχει στο «Puskas Cup» επικράτησε 2-0 της Σλάβια Πράγας. Μία μέρα μετά την ισοπαλία με τη Γιουβέντους. Το Τριφύλλι με σκόρερ τους Βανδήρα και Μπινιάρη, έφτασε τους 4 βαθμούς στον όμιλο.

Οι Πράσινοι μπήκαν δυνατά και μόλις στο 5ο λεπτό άνοιξαν το σκορ με τον Βανδήρα. Ο νεαρός εξτρέμ πήρε την μπάλα από τα αριστερά και με υπέροχο σουτ στην απέναντι γωνία την έστειλε στα δίχτυα. Στο 10’, ο Παναθηναϊκός διπλασίασε τα τέρματά του. Οι παίκτες του Άγγελου Ζαζόπουλου έκλεψαν την μπάλα στη μεσαία γραμμή, αναπτύχθηκαν εξαιρετικά, με τον Καραγκούνη να σουτάρει, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο χέρι αμυντικού και ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι. Ο Μπινιάρης εκτέλεσε για το 2-0.

Στο 32’ η ελληνική ομάδα έφτασε κοντά στο 3-0, όταν ο Βανδήρας έκλεψε την μπάλα και μπήκε στην περιοχή, όμως ο τερματοφύλακας της Σλάβια Πράγας διατήρησε το σκορ. Το ίδιο συνέβη και στο 52’ με τον Νταμπίζα.

Η φάση των ομίλων ολοκληρώνεται την Παρασκευή (Παναθηναϊκός – Χόνβεντ 13:00 ώρα Ελλάδος), με τους πρώτους κάθε ομίλου να προκρίνονται στον μεγάλο τελικό και τους δεύτερους στον μικρό τελικό.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Τζατζάκης, Γέχος (38’ Κουμουκέλης), Τσίγκας, Μπινιάρης, Γκαρτζονίκας (48’ Καλμπουρτζής), Κάρο, Μιχαηλίδης (38’ Νταμπίζας), Βασιλόπουλος (38’ Πετούσης), Καραγκούνης (53’ Φώτης), Βανδήρας, Μανγκανιέλο

ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ: Μπένες, Μπάρτσοτ, Κούνες, Σούσεδ, Χαντίμα, Ιλίντσιτς, Μπέλζικ, Φίνγκερχουτ, Κράτοχβιλ, Βέσελι, Ράιλ