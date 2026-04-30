Πλήγμα στους Ρόκετς: Χάνει το Game 6 με τους Λέικερς ο Ντουράντ

Τις υπηρεσίες του Κέβιν Ντουράντ θα στερηθούν οι Χιούστον Ρόκετς στο Game 6 κόντρα στους Λέικερς, με τον αμερικανό σούπερσταρ να χάνει δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι στη σειρά.

Ιωάννης Χονδρός

Μετά την απουσία του στο Game 5, ο Κέβιν Ντουράντ θα χάσει και το έκτο παιχνίδι της σειράς μεταξύ των Χιούστον Ρόκετς και των Λος Άντζελες Λέικερς για τον πρώτο γύρο των play-offs του NBA.

Συγκεκριμένα, ο πρώην MVP της λίγκας, ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον αστράγαλο και είναι ο λόγος για τον οποίο δεν αγωνίστηκε στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς.

Παρά την απουσία του «KD», οι Ρόκετς πήραν το πέμπτο παιχνίδι, μειώνοντας τη σειρά σε 3-2. Σε περίπτωση που το Χιούστον κερδίσει και υπάρξει έβδομο παιχνίδι, η κατάσταση του Ντουράντ παραμένει αμφίβολη.

