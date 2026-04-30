Euroleague: Με φιλάθλους της στην Αθήνα η Βαλένθια

Λίγες ώρες πριν το Game 2 της σειράς του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Βαλένθια, η ισπανική ομάδα έχει το μυαλό της στην Αθήνα. Οι «πορτοκαλί» με ανακοίνωσή τους ενημέρωσαν τους φιλάθλους τους πως ένας μικρός αριθμός θα μπορέσει να ακολουθήσει το τσάρτερ της αποστολής για την ελληνική πρωτεύουσα και την εμπειρία του Telekom Center Athens.

Τονίζεται μάλιστα, πως ακόμη δεν είναι σίγουρο αν θα χρειαστεί ένα ή δύο ματς στην Ελλάδα. Η αναχώρηση της αποστολής θα γίνει την Τρίτη (5/5) νωρίς το απόγευμα ώρα Ισπανίας. Με την επιστροφή να ορίζεται για Πέμπτη αν δεν χρειαστεί τέταρτο ματς και το Σάββατο αν χρειαστεί.