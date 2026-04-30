Super League 2: Επικυρώθηκαν οι βαθμολογίες, τότε ξεκινάει το νέο πρωτάθλημα
Η Super League 2 επικύρωσε τις βαθμολογίες της τρέχουσας σεζόν, με τη διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει και την ημερομηνία έναρξης του επόμενου πρωταθλήματος.
Σέντρα θα κάνει στις 6 Σεπτεμβρίου το πρωτάθλημα της Super League 2 για τη σεζόν 2026-27, με τη διοργανώτρια να κάνει γνωστή την απόφαση και να επικυρώνει τις βαθμολογίες της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
Σφραγίστηκε συγκεκριμένα η άνοδος στη Super League 1 του Ηρακλή και της Καλαμάτας καθώς και οι υποβιβασμοί στη Γ Εθνική των Καμπανιακού, ΠΑΣ Γιάννινα, Μακεδονικού, Αιγάλεω, Χανίων, Ηλιούπολης, Καβάλας και Παναργειακού.
Αναλυτικά η ενημέρωση από το Δ.Σ της Λίγκας:
«Τελική Επικύρωση Βαθμολογικού Πίνακα Α΄ και Β΄ Ομίλου του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 2, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026. Τελική Επικύρωση Βαθμολογικού Πίνακα του Πρωταθλήματος ΝΕΩΝ Κ-17 SUPER LEAGUE 2, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.
Διεξαγωγή του τελικού αγώνα του Πρωταθλήματος ΝΕΩΝ Κ-17 2025-26 στις 10 Μαίου 2026. Έναρξη Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 2, αγωνιστικής περιόδου 2026 -2027 στις 6-9-2026».