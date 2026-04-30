Άρης: Δεν προπονήθηκαν Μορόν και Χόνγκλα – Παραμένει εκτός ο Μεντίλ

Οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν την Πέμπτη (30/4) συνεχίζοντας την προετοιμασία τους ενόψει του παιχνιδιού με τον ΟΦΗ (Κυριακή 3/5, 17:00) στο Παγκρήτιο, για την 3η Αγωνιστική των Play Offs 5-8 της Super League.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου είδε τα προβλήματά του να αυξάνονται, αφού σε εκείνο του Χαμζά Μεντίλ που υποφέρει από τράβηγμα στη γάμπα και συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας, προστέθηκαν ακόμη δύο. Ο Λορέν Μορόν που έκανε ατομικό, καθώς ταλαιπωρήθηκε από ίωση και ο Μάρτιν Χόνγκλα που ακολουθεί συντηρητικό πρόγραμμα, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο.

Σε κάθε περίπτωση από εδώ και πέρα τα ματς είναι θέμα γοήτρου και μόνο, μια και η κατάκτηση του Κυπέλλου απ’ τον ΟΦΗ δεν δίνει τίποτα στην ομάδα που θα πάρει τελικά την 5η θέση.