«Κρεμάει» τα παπούτσια του ο Άσλεϊ Γιανγκ

Η σεζόν ολοκληρώνεται και ο Άσλεϊ Γιανγκ μαζί με αυτή ολοκληρώνει και τη λαμπρή του καριέρα. Ο πρώην διεθνής με την Αγγλία, στα 40 του χρόνια πλέον, αποφάσισε να… κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Αγωνίζεται στην Ίπσουιτς, ομάδα της Championship, πραγματοποίησε περισσότερες από 750 εμφανίσεις σε Γουότφορντ, Άστον Βίλα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ίντερ και Έβερτον και σκόραρε 88 γκολ.

Η ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Από το Σέφτον Ρόουντ στο Βικάρεϊτζ Ρόουντ, στο Βίλα Παρκ, στο Γουέμπλεϊ, στο Ολντ Τράφορντ, στο Σαν Σίρο, πίσω στο Βίλα Παρκ, στο Γκούντισον Παρκ και τέλος στο Πόρτμαν Ρόουντ. Ήταν ένα ταξίδι που ονειρευόμουν μόνο ως παιδί. Αλλά με αυτό το όνειρο πρέπει να υπάρξει ένα τέλος και το Σάββατο μπορεί να είναι το τελευταίο παιχνίδι της επαγγελματικής μου καριέρας».

Ο Γιανγκ ξεκίνησε την καριέρα του στη Γουότφορντ, κάνοντας το ντεμπούτο του με την ομάδα το 2003 και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην άνοδο του συλλόγου στην Premier League το 2006.

Αργότερα μεταγράφηκε στην Άστον Βίλα το 2007, όπου έγινε ένας από τους πιο αποτελεσματικούς πλάγιους παίκτες του πρωταθλήματος, κερδίζοντας το βραβείο PFA Young Player of the Year το 2009.

Οι εμφανίσεις του οδήγησαν σε μεταγραφή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2011 υπό τον προπονητή Άλεξ Φέργκιουσον. Ο Γιανγκ απόλαυσε την πιο επιτυχημένη του θητεία στο Ολντ Τράφορντ, κερδίζοντας τον τίτλο της Premier League κατά τη διάρκεια της σεζόν 2012-13, το Κύπελλο Αγγλίας το 2016 και το Europa League το 2017.

Σε εννέα σεζόν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εξελίχθηκε από επιθετικός εξτρέμ σε ακραίο αμυντικό, αργότερα διετέλεσε αρχηγός της ομάδας πριν αποχωρήσει το 2020.

Στη συνέχεια, ο Γιανγκ πέρασε μια σεζόν στην Ιταλία με την Ίντερ, με την οποία κέρδισε τον τίτλο της Serie A τη σεζόν 2020-21. Eπέστρεψε στη Βίλα πριν από μεταγενέστερες περιόδους στην Έβερτον και την Ίπσουιτς.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Γιανγκ πραγματοποίησε 39 συμμετοχές με την Αγγλία μεταξύ 2007 και 2018, εκπροσωπώντας τη χώρα του στο Εuro 2012 και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018.