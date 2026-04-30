Ο Ακίλε Πολονάρα φωτογραφήθηκε με φανέλα Κέντρικ Ναν

Λίγες μέρες μετά τη γυμναστική που έκανε με φανέλα Χουάντσο, ο Ιταλός εμφανίστηκε ξανά με την εμφάνιση του Παναθηναϊκού AKTOR και συγκεκριμένα του Αμερικανού σταρ. 

Ο Ακίλε Πολονάρα είναι σύμβολο της «μάχης» κατά σοβαρής ασθένειας. Πάλεψε με τη λευχαιμία και με σθένος προσπαθεί να ετοιμάσει τον εαυτό του όσο το δυνατόν καλύτερα για να συνεχίσει να παίζει μπάσκετ.

Ο Ιταλός φόργουορντ πριν λίγες μέρες είχε ποστάρει φωτογραφίες στις οποίες εμφανιζόταν να κάνει γυμναστική, φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR και συγκεκριμένα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Ο Πολονάρα όπως φαίνεται έχει ιδιαίτερη αδυναμία στο «τριφύλλι» και τα αστέρια του. Κι αυτό γιατί έκανε νέο story στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται να φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού και πάλι, με το «25» του Κέντρικ Ναν αυτή τη φορα.

