Σκάνδαλο διαβατηρίων στην Ολλανδία: Στον… αέρα 133 αγώνες της Eredivisie

Τα πάνω-κάτω έρχονται στην Ολλανδία μέσω του σκανδάλου που ονομάστηκε στη χώρα «Paspoortgate». Σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει σκάνδαλο προβληματικών διαβατηρίων.

Οι μισοί αγώνες πρωταθλήματος και πολλές ομάδες της Eredivisie επηρεάζονται άμεσα. Για την ακρίβεια 133 αγώνες οδηγούνται προς επανάληψη, ενώ αρκετοί Ολλανδοί παίκτες φέρονται να έχασαν τις άδειες εργασίας τους μετά την αλλαγή της υπηκοότητάς τους. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει τεράστια αγωνία για την ετυμηγορία που θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα (4/5).

Όλα άρχισαν από την Μπρέντα, η οποία έκανε καταγγελία μετά την ήττα της από την Γκο Αχέντ Ιγκλς. Αναφορικά με τη χρησιμοποίηση του Ντιν Τζέιμς. Ο ποδοσφαιριστής γεννήθηκε στην Ολλανδία, όμως δεν έχει άδεια εργασίας. Είναι Ινδονήσιος πολίτης και διεθνής με την Εθνική της χώρας. Οπότε θα έπρεπε να αποποιηθεί το ολλανδικό διαβατήριο.

Ο ποδοσφαιριστής που είχε ακουστεί και για την ΑΕΚ παλιότερα, δεν είναι η μοναδική τέτοια υπόθεση. Συνολικά 13 παίκτες επέλεξαν να αγωνιστούν με τις Εθνικές Σουρινάμ, Ινδονησίας, Πράσινου Ακρωτηρίου, Τόγκο και Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Οπότε κι αυτοί έχασαν τις άδειες εργασίας τους.

Οι παίκτες αυτοί είναι: Τιάρον Τσέρι (Ναϊμέγκεν-Σουρινάμ), Ετιέν Βάεσεν (Γκρόνινγκεν-Σουρινάμ), Ρίσονελ Μάργκαρετ (Γκο Αχέντ Ιγκλς-Σουρινάμ), Ντιν Τζέιμς (Γκo Αχέντ Ιγκλς-Ινδονησία), Αγίνι Σάντο (Σπάρτα Ρότερνταμ-Πράσινο Ακρωτήριο), Ζαμίρο Μοντέιρο (Τσβόλε-Πράσινο Ακρωτήριο), Μεες Χίλγκερς (Τβέντε-Ινδονησία), Τζάστιν Χούμπνερ (Φορτούνα Σιτάρντ-Ινδονησία), Ντίον Μαλόουν (Τέλσταρ-Σουρινάμ), Γιανίκ Λέλιενταλ (Φόλενταμ-Σουρινάμ), Μαόουνα Αμέβορ (Φόλενταμ-Τόγκο), Ντέρον Πέιν (Φόλενταμ-Τρινιντάντ και Τομπάγκο), Ντζενέντσιο φαν ντε Κουστ (Χέρακλες-Σουρινάμ), Μιλιάνο Τζόναθανς (Εξέλσιορ-Ινδονησία).

«Παίζοντας για αυτές τις χώρες, χάνουν την ολλανδική τους υπηκοότητα και αν έχουν διαβατήριο εκτός ΕΕ ή Ελβετίας, χρειάζονται άδεια εργασίας για να εργαστούν στην Ολλανδία», εξήγησε ο Γιουστ Βερλάαν, ειδικός στο αθλητικό δίκαιο.

Άγιαξ, Φέγενορντ, Τέλσταρ, Φόλενταμ, Χέρακλες έχουν ταχθεί υπέρ της Μπρέντα και έχουν επίσης κινηθεί νομικά.

Η διευθύντρια επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Βασιλικής Ολλανδικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (KNVB) είπε: «Επηρεάζει περισσότερους από τους μισούς αγώνες της Eredivisie και σχεδόν όλους τους συλλόγους. Θα υπάρξει χάος».