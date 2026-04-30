Ολυμπιακός: Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» για το Game 2 με τη Μονακό

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί και πάλι τη Μονακό στο ΣΕΦ για το Game 2 της σειράς των play-offs της EuroLeague (30/4, 21:00). Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε γνωστή την δωδεκάδα με την οποία θα παραταχθούν οι «ερυθρόλευκοι».

Οι ερυθρόλευκοι φιλοξενούν τη Μονακό στο ΣΕΦ για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των play-offs της EuroLeague, με στόχο το 2-0 και το αποφασιστικό βήμα για το Final 4 του Telekom Center Athens.

Λίγη ώρα πριν το παιχνίδι έγινε γνωστή η δωδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί η ομάδα του Πειραιά. Σε αυτή βρίσκεται ο αμφίβολος Τάιλερ Ντόρσει ενώ εκτός έμεινε λόγω τραυματισμού που αποκόμισε στο Game 1 ο Τάισον Γουόρντ.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κώστας Παπανικολάου, Φρανκ Ντιλικίνα, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς.

LATEST NEWS
19:50 EUROLEAGUE

Ο Ακίλε Πολονάρα φωτογραφήθηκε με φανέλα Κέντρικ Ναν

19:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Κρεμάει» τα παπούτσια του ο Άσλεϊ Γιανγκ

19:39 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Πριμ από τον Μπούση για την κατάκτηση του Κυπέλλου

19:11 ONSPORTS

Ολυμπιακός: Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» για το Game 2 με τη Μονακό

19:03 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Με καρέ απουσιών για το ντέρμπι με Ολυμπιακό

18:42 BET ON

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 26 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

18:35 SUPER LEAGUE

Άρης: Δεν προπονήθηκαν Μορόν και Χόνγκλα – Παραμένει εκτός ο Μεντίλ

18:21 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Τα δεδομένα για την ανταλλαγή εισιτηρίων στα ντέρμπι των playoffs

18:02 EUROLEAGUE

Μαρτίνεθ: «Σύλλογος γίγαντας ο Παναθηναϊκός, στο χέρι μας να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι»

17:48 EUROLEAGUE

«Βόμβα» από τον πρόεδρο της Μπουργκ: Ορθάνοιχτο ενδεχόμενο μη συμμετοχής στη EuroLeague

17:40 SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Επικυρώθηκαν οι βαθμολογίες, τότε ξεκινάει το νέο πρωτάθλημα

17:35 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Στο Μουσείο Ιστορίας η εμβληματική φανέλα του Ντέμη Νικολαΐδη από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

