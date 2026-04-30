ΠΑΟΚ: Με καρέ απουσιών για το ντέρμπι με Ολυμπιακό

Μετά την απώλεια στον τελικό του Βόλου, οι «ασπρόμαυροι» έχουν ως ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση της δεύτερης θέσης, με την αναμέτρηση απέναντι στους «ερυθρόλευκους» να αποκτά χαρακτήρα «τελικού».

Άλλωστε, ο «Δικέφαλος του Βορρά» δεν έχει περιθώρια απωλειών, έπειτα από την ισοπαλία στην πρεμιέρα με τον Παναθηναϊκό και την ήττα στη Νέα Φιλαδέλφεια από την ΑΕΚ.

Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο, δεν προέκυψε κάποια διαφοροποίηση, καθώς η προπόνηση της Πέμπτης (30/04) πραγματοποιήθηκε με τις τέσσερις γνωστές απουσίες. Οι Γιώργος Γιακουμάκης, Κίριλ Ντεσπόντοφ, Μαντί Καμαρά και Ντέγιαν Λόβρεν ακολούθησαν θεραπεία και δεν θα βρίσκονται στη διάθεση του προπονητή για το παιχνίδι της Κυριακής (03/05).

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό θα συνεχιστεί το πρωί της Παρασκευής (01/05) στις 11:00 και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο (02/05).