ΠΑΟΚ: Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη (30/4) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό, για την 3η αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (3/5) στις 19:00 στο γήπεδο της Τούμπας.

Οι τιμές των εισιτηρίων: Στη Θύρα 1 στα €40, στις Θύρες 2 και 3 στα €30, στις Θύρες 5 και 6 στα €20, στις Θύρες 4 και 4Α στα €15, στις Θύρες 7, 7Α και 8 επίσης στα €15 ενώ στις Θύρες VIP και VIPA στα €150. Το παιδικό κοστίζει €5 και διατίθεται σε όλες τις θύρες πλην των 4, 4Α, VIP και VIPA.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ (paokfc.gr). Παράλληλα, το αγωνιστικό τμήμα συνέχισε την προετοιμασία του για το ντέρμπι, με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να μην έχει απρόοπτα. Κάτι που σημαίνει πως πλην των Μαντί Καμαρά, Ντέγιαν Λόβρεν, Γιώργου Γιακουμάκη και Κίριλ Ντεσπόντοφ δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα.