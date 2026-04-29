Μπενφίκα: Πρώην κόουτς του Ολυμπιακού για αντί-Μουρίνιο!

Τον επόμενο προπονητή έχει αρχίσει να… ψάχνει η Μπενφίκα, προκειμένου να είναι έτοιμη στο ενδεχόμενο αποχώρησης του Ζοσέ Μουρίνιο. 

Το τελευταίο διάστημα εντείνονται τα σενάρια γύρω από το μέλλον του έμπειρου τεχνικού, με πληροφορίες να τον συνδέουν με πιθανή επιστροφή στη Ρεάλ Μαδρίτης το προσεχές καλοκαίρι.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ομάδα της Λισαβώνας φέρεται να εξετάζει ήδη εναλλακτικές λύσεις για την τεχνική ηγεσία, εφόσον επιβεβαιωθεί αλλαγή στον πάγκο.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι «αετοί» έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Μάρκο Σίλβα, με τον Πορτογάλο προπονητή να συγκαταλέγεται στις βασικές επιλογές τους.

Παράλληλα, το γεγονός ότι το συμβόλαιό του με τη Φούλαμ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, καθιστά την περίπτωσή του ακόμη πιο ελκυστική για τη Μπενφίκα.

Υπενθυμίζεται πως ο 48χρονος τεχνικός βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του Λονδίνου από το 2021, έχοντας καθοδηγήσει τη Φούλαμ σε περισσότερες από 220 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

