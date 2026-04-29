Ρέξαμ: Με λάμψη από… Χόλιγουντ «χτυπάει» την πόρτα της Premier League

Ούτε το πιο ευφάνταστο σενάριο του Χόλιγουντ δεν θα μπορούσε να προβλέψει όσα κάνει η Ρέξαμ την τελευταία πενταετία.

Μια ομάδα που τέτοια εποχή το 2021 αλώνιζε τα... χωριά των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων της Αγγλίας. Μέχρι που εμφανίστηκαν ο σούπερ σταρ του χόλιγουντ, Ράιαν Ρέινολντς και ο συνεργάτης του Ρομπ ΜακΕλένι.

Οι δυο τους αγόρασαν το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του συλλόγου που εδρεύει στη βορειοανατολική Ουαλία με τη φιλοδοξία να την κάνουν παγκόσμια υπερδύναμη!

Πολλοί γέλασαν εκείνη την εποχή, άλλοι θεώρησαν πως οι δύο Αμερικανοί έκαναν την πλάκα τους για να περάσουν την ώρα τους και θα έψαχνα κάτι άλλο για να ασχοληθούν μετά από 1-2 χρόνια.

Διαψεύστηκαν πανηγυρικά, μιας και η Ρέξαμ πλέον αποτελεί πόλο έλξης σε παγκόσμιο επίπεδο, ακόμα και για ανθρώπους που δεν είχαν πριν την παραμικρή σχέση με το ποδόσφαιρο.

Οι Ρέινολνς και ΜακΕλένι εξαγόρασαν τις μετοχές της μικρής Ουαλικής ομάδας τον Φεβρουάριο του 2021, όταν αγωνιζόταν στην στην Conference (πέμπτη κατηγορία της Αγγλίας). Ξεκίνησαν τον σχεδιασμό για την πρώτη τους σεζόν (2021/22) προσλαμβάνοντας τον προπονητή Φιλ Πάρκινσον, ο οποίος παραμένει στη θέση του μέχρι σήμερα παρότι στην παρθενική του χρονιά έχασε την άνοδο.

Η ξέφρενη πορεία της Ρέξαμ ξεκίνησε αμέσως μετά, πανηγυρίζοντας τρεις διαδοχικές ανόδους: το 2022/23 στην League Two (4η κατηγορία), το 2023/24 στη League One (3η κατηγορία) και το 2024/25 στη Championship, δηλαδή ένα βήμα πριν από την Premier League.

Το επίτευγμα αυτό την τοποθετεί ήδη στη «Χρυσή Βίβλο» του αγγλικού ποδοσφαίρου, ως τη μοναδική ομάδα που έχει πετύχει τρεις διαδοχικές ανόδους.

Και πλέον απομένει να δούμε αν θα ολοκληρώσει το «θαύμα» με την τέταρτη και μεγαλύτερη επιτυχία της. Παρά την ήττα του περασμένου Σαββάτου (25/4) από την πρωτοπόρο Κόβεντρι, βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας, την τελευταία που οδηγεί στα play off ανόδου.

Μία αγωνιστική πριν από το τέλος είναι ισόβαθμη με τη Χαλ και έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων κατά ένα γκολ! Συνεπώς, το φινάλε προμηνύεται συγκλονιστικό.

Η Ρέξαμ υποδέχεται το Σάββατο (2/5) την 4η της κατάταξης, Μίντλεσμπρο, μπροστά στο κοινό της, στο ανακαινισμένο «Racecourse Ground».

Αν τα καταφέρει, θα πρόκειται για ένα επίτευγμα που ίσως χρειαστούν πολλές δεκαετίες για να το δούμε από άλλη ομάδα στην Αγγλία.

Παράλληλα, θα επεκτείνει την ολοένα αυξανόμενη δημοτικότητά της, καθώς στα γήπεδα της Premier League αναμένεται να συρρεύσουν ακόμα περισσότερες προσωπικότες του Χόλιγουντ, όπως ο Χιου Τζάκμαν, ο Γουϊλ Φέρελ, η Έβα Λονγκόρια, ο Πολ Ρουντ, ο Τσάνινγκ Τέιτουμ, η Έμα Κόριν, ο Τζέισον Σουντέικις και φυσικά η σύζυγος του ιδιοκτήτη, Μπλέικ Λάιβλι.

Όλοι τους έχουν επισκεφτεί το «Racecourse Ground» τα τελευταία χρόνια, μαζί με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, ως προσκεκλημένοι του «Deadpool», Ράιν Ρέινολντς.

Όπως είναι επόμενο, η πόλη του Ρέξαμ λατρεύει τους αμερικανούς επιχειρηματίες, που εμφανίστηκαν ξαφνικά για να αλλάξουν τη μοίρα του συλλόγου.