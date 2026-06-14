· Κηφισιά · Σερκλ Μπριζ

«Στο στόχαστρο της Σερκλ Μπριζ ο Αμανί»

Η Σερκλ Μπριζ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 28χρονου Ιβοριανού χαφ της Κηφισιάς, Λαζάρ Αμανί, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Βέλγιο.

«Στο στόχαστρο της Σερκλ Μπριζ ο Αμανί»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σενάρια επιστροφής του Λαζάρ Αμανί στο βελγικό ποδόσφαιρο κάνουν την εμφάνισή τους τις τελευταίες ημέρες, με δημοσιεύματα από το Βέλγιο να συνδέουν τον μέσο της Κηφισιάς με τη Σερκλ Μπριζ.

Ο Αμανί διαθέτει σημαντική εμπειρία από το βελγικό ποδόσφαιρο, έχοντας φορέσει στο παρελθόν τις φανέλες των Έουπεν, Σαρλερουά, Σταντάρ Λιέγης και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Μετά την παρουσία του στο Βέλγιο, ο Ιβοριανός μετακόμισε στην Ελλάδα για λογαριασμό της Κηφισιάς, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αποτέλεσε βασικό γρανάζι της ομάδας των βορείων προαστίων, μετρώντας 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ σημείωσε τέσσερα γκολ και μοίρασε μία ασίστ.

COMMENTS
LATEST NEWS
02:18 SUPER LEAGUE

«Στο στόχαστρο της Σερκλ Μπριζ ο Αμανί»

01:47 NBA

NBA: Συνελήφθη ο Χάρντεν για παράνομη οπλοκατοχή

01:43 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: ΒΙνίσιους σόου και ισοφάριση για τη Βραζιλία! (Video)

01:35 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο Σαϊμπάρι βάζει δύσκολα στη Βραζιλία (Video)

00:45 MUNDIAL

LIVE: Βραζιλία - Μαρόκο

00:19 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο Χουχί χάρισε τον βαθμό της ισοπαλίας στο Κατάρ

00:08 MUNDIAL

Κατάρ – Ελβετία 1-1: Η πρώτη έκπληξη στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήρθε από τους Ασιάτες

00:07 ONSPORTS

Βραζιλία-Μαρόκο, Μουντιάλ 2026: Οι εντεκάδες των ομάδων

23:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανέλαβε τη Σλόβαν Μπρατισλάβας ο Γιαγιά Τουρέ

23:40 GREEK BASKET LEAGUE

Αταμάν: «Ευχαριστώ για την στήριξη που μου δώσατε» (vid)

23:29 ΣΠΟΡ

Το τρομερό άλμα του Τεντόγλου στα 8,54μ που δεν αναγνωρίστηκε λόγω ανέμου

23:26 ΣΠΟΡ

Δύσκολη πρεμιέρα για τη Σάκκαρη στο Νότιγχαμ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας