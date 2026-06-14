«Στο στόχαστρο της Σερκλ Μπριζ ο Αμανί»

Σενάρια επιστροφής του Λαζάρ Αμανί στο βελγικό ποδόσφαιρο κάνουν την εμφάνισή τους τις τελευταίες ημέρες, με δημοσιεύματα από το Βέλγιο να συνδέουν τον μέσο της Κηφισιάς με τη Σερκλ Μπριζ.

Ο Αμανί διαθέτει σημαντική εμπειρία από το βελγικό ποδόσφαιρο, έχοντας φορέσει στο παρελθόν τις φανέλες των Έουπεν, Σαρλερουά, Σταντάρ Λιέγης και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Μετά την παρουσία του στο Βέλγιο, ο Ιβοριανός μετακόμισε στην Ελλάδα για λογαριασμό της Κηφισιάς, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αποτέλεσε βασικό γρανάζι της ομάδας των βορείων προαστίων, μετρώντας 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ σημείωσε τέσσερα γκολ και μοίρασε μία ασίστ.