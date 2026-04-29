Η συγκινητική κίνηση του Νεϊμάρ που αποθέωσε ολό το γήπεδο

Ο Νεϊμάρ στο τέλος του αγώνα μεταξύ Σαν Λορέντζο και Σάντος, πλησίασε φιλάθλους που βρίσκονταν σε αναπηρικά αμαξίδια, χαιρετώντας έναν-έναν, γνωρίζοντας την αποθέωση από όλο το γήπεδο.

Ο Νεϊμάρ «έκλεψε» την παράσταση, μετά τη λήξη της αναμέτρησης της Σάντος με τη Σαν Λορέντζο στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Copa Sudamericana (1-1).

Μετά το τελικό σφύριγμα, ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ πλησίασε την εξέδρα και χαιρέτησε φίλους των γηπεδούχων που βρίσκονταν σε αναπηρικά αμαξίδια, χαιρετώντας τους και ανταλλάσσοντας μαζί τους στιγμές σεβασμού και συγκίνησης.

Η κίνησή του αυτή προκάλεσε χειροκρότημα από όλο το γήπεδο, στο «Πέδρο Μπιδεγκαΐν».

«Γεια σας, οπαδοί της Σαν Λορέντζο! Σας ευχαριστώ για το θερμό καλωσόρισμα, με κάνατε πραγματικά χαρούμενο. Ήταν ένας σπουδαίος αγώνας και νιώθω ευγνωμοσύνη για την αγάπη που δείξατε σε εμένα και στους συμπαίκτες μου. Με υποδεχτήκατε υπέροχα, δεν είχα ξαναζήσει κάτι παρόμοιο εκτός Βραζιλίας και είναι μεγάλη τιμή για μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

