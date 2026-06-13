· Κηφισιά

Παρελθόν από την Κηφισιά ο Πόκορνι

Παρελθόν από την Κηφισιά αποτελεί ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός, Γιάκουμπ Πόκορνι.

Παρελθόν από την Κηφισιά ο Πόκορνι
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Την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιάκουμπ Πόκορνι ανακοίνωσε το Σάββατο (13/06) η Κηφισιά, με τον Τσέχο αμυντικό να αποχωρεί από την ομάδα μετά από μία γεμάτη αγωνιστική σεζόν.

Ο 29χρονος στόπερ είχε αποκτηθεί το περασμένο καλοκαίρι από τη Σίγκμα Όλομουτς. Με τη φανέλα της Κηφισιάς κατέγραψε συνολικά 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ κατάφερε να συνεισφέρει και επιθετικά, βρίσκοντας δίχτυα δύο φορές.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Γιάκουμπ Πόκορνι. Τον ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερε στον σύλλογο και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

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