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«Παράνοια» για τον Παναθηναϊκό AKTOR: Sold out το T-Center για τον τελικό των τελικών

Δεν θα πέφτει... καρφίτσα στο Telekom Center Athens για το Game 5 των τελικών.

«Παράνοια» για τον Παναθηναϊκό AKTOR: Sold out το T-Center για τον τελικό των τελικών
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Η... δίψα των φίλων του Παναθηναϊκού AKTOR για τον μεγάλο πέμπτο τελικό της GBL απέναντι στον Ολυμπιακό αποτυπώθηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο, καθώς εξαντλήθηκαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για τη ζωντανή προβολή της αναμέτρησης στο Telekom Center Athens.

Παρότι η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αγωνίζεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, χιλιάδες φίλαθλοι του «τριφυλλιού» θα βρεθούν στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν τον αγώνα και να στηρίξουν από απόσταση την προσπάθεια των «πράσινων» για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε το sold out της εκδήλωσης, με περισσότερους από 19.000 οπαδούς να αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών», δημιουργώντας ατμόσφαιρα που θα θυμίζει κανονικό αγώνα στο γήπεδο.

Το ενδιαφέρον για τον καθοριστικό τελικό ήταν τεράστιο από την πρώτη στιγμή, με τον κόσμο των «πράσινων» να ανταποκρίνεται μαζικά στο κάλεσμα της ομάδας και να εξαντλεί όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

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