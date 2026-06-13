Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Χωρίς Ντόρσεϊ στο Game 5 οι «ερυθρόλευκοι»

Η ώρα της στέψης έφτασε στη Stoiximan GBL, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο ΣΕΦ (18:00) στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των τελικών, από το οποίο θα προκύψει ο πρωταθλητής Ελλάδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να παραταχθούν χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος τέθηκε εκτός αγώνα λόγω ενοχλήσεων που εξακολουθεί να αισθάνεται από την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί.

Η 11άδα του Ολυμπιακού για το Game 5:

Τόμας Γουόκαπ, Τάισον Γουόρντ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Σάσα Βεζένκοβ, Κώστας Παπανικολάου, Όμηρος Νετζήπογλου, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Κόρι Τζόσεφ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Εβάν Φουρνιέ.