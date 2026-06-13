Στο προπονητικό του ΣΕΦ ο Χέιζ Ντέιβις ενόψει Game 5, δεν του επετράπη η είσοδος στην κεντρική σάλα
Το πρώτο του ζέσταμα στο βοηθητικό γήπεδο του ΣΕΦ έκανε ο Χέιζ-Ντέιβις, ενόψει και του Game 5 της σειράς των τελικών της GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Αρκετές ώρες πριν το τζάμπολ, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις βρέθηκε στο βοηθητικό γήπεδο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, κάνοντας το πρώτο του ζέσταμα ενόψει του πέμπτου αγώνα των τελικών της GBL κόντρα στον Ολυμπιακό (13/6, 18:00).
Μάλιστα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν επέτρεψαν στον Αμερικάνο φόργουορντ να εισέλθει στη κεντρικής σάλα, με αποτέλεσμα να προπονείται στο βοηθητικό, υπό τους ήχους φυσικά της αγαπημένης του κλασσικής μουσικής.