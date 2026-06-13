Premier League: Οδηγίες στους διαιτητές για το τράβηγμα μαλλιών - Πότε θα είναι κόκκινη κάρτα

Η αγγλική Premier League ανακοίνωσε ότι το τράβηγμα των μαλλιών ενός αντιπάλου δεν θα επισύρει απαραίτητα αυτόματη κόκκινη κάρτα, βάσει των αλλαγών στις οδηγίες διαιτησίας για την επόμενη σεζόν.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η κόκκινη κάρτα θα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου το τράβηγμα των μαλλιών γίνεται με «υπερβολική δύναμη ή/και βιαιότητα», ενώ περιστατικά που κρίνονται ως εσκεμμένα αλλά χωρίς υπερβολική δύναμη θα τιμωρούνται με κίτρινη κάρτα.

Η αλλαγή αυτή έρχεται αφότου ο Λισάντρο Μαρτίνες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Μάικλ Κιν της Έβερτον και ο Νταν Μπάλαρντ της Σάντερλαντ αποβλήθηκαν την περασμένη σεζόν επειδή τράβηξαν τα μαλλιά αντιπάλου.

Επίσης η Premier League ανακοίνωσε ότι το κράτημα -τραβηγμα από τη φανέλα/αγκάλιασμα- θα εξετάζεται πιο σχολαστικά, με τους διαιτητές να ενθαρρύνονται να τιμωρούν ενέργειες που δεν σχετίζονται με το ποδόσφαιρο και έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στους αντιπάλους.

Οι διαιτητές θα δώσουν επίσης μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία των τερματοφυλάκων, τιμωρώντας τους παίκτες που προκαλούν επαφή χωρίς πραγματική πρόθεση να παίξουν τη μπάλα, εάν αυτό επηρεάζει την ικανότητα του τερματοφύλακα να διεκδικήσει τη φάση.