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LIVE BLOG, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το PreGame του πέμπτου τελικού στο ΣΕΦ

Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο πρωταθλητής Ελλάδας για τη σεζόν 2025-26, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR να ρίχνονται στη μάχη του Game 5 της σειράς των τελικών της GBL.

LIVE BLOG, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το PreGame του πέμπτου τελικού στο ΣΕΦ
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Πράξη πέμπτη στη μάχη των τελικών της GBL, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR να διασταυρώνουν τα ξήφη τους στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην αναμέτρηση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας για τη σεζόν 2025-26.

Ο αγώνας είναι τόσο σημαντικός που θα γεμίσει δυο κλειστά! Το ΣΕΦ από τους φίλους του Ολυμπιακού, αλλά και το Telekom Center Athens. Εκεί ο Παναθηναϊκός AKTOR ανοίγει τις πόρτες για τον κόσμο του, προκειμένου να δουν όλοι μαζί τον μεγάλο αγώνα.

Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Τσαρούχα, Τηγάνης και Καρπάνος.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στο PreGame του Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR:

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