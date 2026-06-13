· Ολυμπιακός · Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Με μπλούζα του Ναν χωρίς δόντι πήγε στο ΣΕΦ ο Γκραντ (pic)

Ο Τζέριαν Γκραντ εμφανίστηκε στο ΣΕΦ με ένα μπλουζάκι γεμάτο... μηνύματα.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Με μπλούζα του Ναν χωρίς δόντι πήγε στο ΣΕΦ ο Γκραντ (pic)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χωρίς το παραμικρό απρόοπτο έφτασε η αποστολή του Παναθηναϊκού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον πέμπτο και καθοριστικό τελικό της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό.

Οι «πράσινοι» έκαναν την εμφάνισή τους στο φαληρικό γήπεδο περίπου δύο ώρες πριν από το τζάμπολ, ωστόσο αυτός που συγκέντρωσε τα βλέμματα ήταν ο Τζέριαν Γκραντ, χάρη σε μια ξεχωριστή επιλογή στην εμφάνισή του.

Ο Αμερικανός γκαρντ εμφανίστηκε φορώντας μπλούζα με τον Κέντρικ Ναν, η οποία απεικόνιζε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της περσινής σειράς των τελικών. Συγκεκριμένα, το σχέδιο παρέπεμπε στο στιγμιότυπο όπου ο Ναν είχε χάσει το μπροστινό του δόντι κατά τη διάρκεια των αγώνων με τον Ολυμπιακό, συνεχίζοντας παρ' όλα αυτά να αγωνίζεται κανονικά.

Η συγκεκριμένη εικόνα είχε εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στιγμιότυπα της περσινής πορείας του Παναθηναϊκού προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τον Ναν να γίνεται σημείο αναφοράς για τους φίλους της ομάδας.

Λίγο πριν από τον φετινό «τελικό των τελικών», ο Γκραντ φρόντισε να στείλει το δικό του μήνυμα συσπείρωσης και στήριξης προς τον συμπαίκτη του, επιλέγοντας να θυμίσει μια στιγμή που έχει συνδεθεί με την περσινή επιτυχία του «τριφυλλιού».

nunn.jpg

COMMENTS
LATEST NEWS
18:34 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Νευρίασε ο Γουόρντ κατά την αλλαγή του

18:32 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Ένταση μεταξύ Ναν και Τζόουνς (vid)

18:28 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Υπόσχεται πανηγυρισμό με… φλάουτο ο Κιλιάν Μπαπέ!

18:08 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Γεμίζει το T-Center για το κρίσιμο Game 5 (vids)

17:54 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR για τον πέμπτο τελικό της GBL

17:37 GREEK BASKET LEAGUE

Γιαννακόπουλος: «Εγώ πιστεύω ότι είναι η ευκαιρία της να σφυρίξει δίκαια»

17:28 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: Οριστικά με Σιάο η παρουσιάση Σπανούλη

17:23 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026, Γκάνα: Οι Αφρικανοί κατηγορούν τον Καναδά μετά την άρνηση χορήγησης βίζας στον Πάρτεϊ

17:15 MUNDIAL

Η ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Infographics

16:59 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Πάνω από 300 οπαδοί των «ερυθρόλευκων» στο ξενοδοχείο της ομάδας

16:51 GREEK BASKET LEAGUE

Ο Χουάντσο αποθέωσε τον κόσμο του Παναθηναϊκού κατά την αναχώρηση για ΣΕΦ (vid)

16:40 GREEK BASKET LEAGUE

«Παράνοια» για τον Παναθηναϊκό AKTOR: Sold out το T-Center για τον τελικό των τελικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας