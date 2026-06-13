Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Με μπλούζα του Ναν χωρίς δόντι πήγε στο ΣΕΦ ο Γκραντ (pic)

Χωρίς το παραμικρό απρόοπτο έφτασε η αποστολή του Παναθηναϊκού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον πέμπτο και καθοριστικό τελικό της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό.

Οι «πράσινοι» έκαναν την εμφάνισή τους στο φαληρικό γήπεδο περίπου δύο ώρες πριν από το τζάμπολ, ωστόσο αυτός που συγκέντρωσε τα βλέμματα ήταν ο Τζέριαν Γκραντ, χάρη σε μια ξεχωριστή επιλογή στην εμφάνισή του.

Ο Αμερικανός γκαρντ εμφανίστηκε φορώντας μπλούζα με τον Κέντρικ Ναν, η οποία απεικόνιζε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της περσινής σειράς των τελικών. Συγκεκριμένα, το σχέδιο παρέπεμπε στο στιγμιότυπο όπου ο Ναν είχε χάσει το μπροστινό του δόντι κατά τη διάρκεια των αγώνων με τον Ολυμπιακό, συνεχίζοντας παρ' όλα αυτά να αγωνίζεται κανονικά.

Η συγκεκριμένη εικόνα είχε εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στιγμιότυπα της περσινής πορείας του Παναθηναϊκού προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τον Ναν να γίνεται σημείο αναφοράς για τους φίλους της ομάδας.

Λίγο πριν από τον φετινό «τελικό των τελικών», ο Γκραντ φρόντισε να στείλει το δικό του μήνυμα συσπείρωσης και στήριξης προς τον συμπαίκτη του, επιλέγοντας να θυμίσει μια στιγμή που έχει συνδεθεί με την περσινή επιτυχία του «τριφυλλιού».