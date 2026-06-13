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Παναθηναϊκός: Αποθέωση των «πράσινων» πριν από την αναχώρηση για το ΣΕΦ - 3000 κόσμος στο ξενοδοχείο

Εκατοντάδες φίλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας, εμψυχώνοντας παίκτες και τεχνικό επιτελείο πριν από τον τελικό τίτλου απέναντι στον Ολυμπιακό.

Παναθηναϊκός: Αποθέωση των «πράσινων» πριν από την αναχώρηση για το ΣΕΦ - 3000 κόσμος στο ξενοδοχείο
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR μετρά αντίστροφα για τον πέμπτο και καθοριστικό τελικό της GBL απέναντι στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, από τον οποίο θα προκύψει ο πρωταθλητής της σεζόν.

Οι «πράσινοι», όπως συνέβη και στα προηγούμενα παιχνίδια της σειράς, παρέμειναν σε ξενοδοχείο ακολουθώντας συγκεκριμένο πρόγραμμα προετοιμασίας ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης.

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ, φίλοι του Παναθηναϊκού συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο όπου βρίσκεται η αποστολή της ομάδας, ανταποκρινόμενοι στο σχετικό κάλεσμα που είχε γίνει τις προηγούμενες ημέρες.

Η παρουσία του κόσμου ήταν ιδιαίτερα δυναμική, καθώς εκατοντάδες οπαδοί είχαν κατακλύσει τον χώρο πριν από την προγραμματισμένη ώρα συγκέντρωσης, δημιουργώντας ατμόσφαιρα ενθουσιασμού με συνθήματα και τραγούδια.

Οι φίλοι του «τριφυλλιού» θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να εκφράσουν τη στήριξή τους προς τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και πίστης ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης που θα κρίνει τον τίτλο.

Το κλίμα έξω από το ξενοδοχείο ήταν ιδιαίτερα θερμό, με την αποθέωση των οπαδών να συνοδεύει την ομάδα λίγο πριν από την αναχώρησή της για το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

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