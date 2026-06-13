Νέα ποινή για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο λίγο πριν το Game 5

Στον ισχυρό άνδρα των «πράσινων» επιβλήθηκε με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 1 χρόνο, αλλά και 50.000 ευρώ χρηματικό πρόστιμο. Για κάποια σχόλια που έκανε μέσω Instagram stories στο Game 4 των τελικών. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

1,Επιβάλλεται στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα των δυσφημιστικών για το άθλημα δηλώσεων, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 20252026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη στις 10.6.2026, α) απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά προσωρινά για ένα (1) έτος και β) χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.

2. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της.