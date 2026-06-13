Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Έβαλαν την Τσαρούχα στο Game 5
Τους διαιτητές που θα αναλάβουν να διευθύνουν το πέμπτο παιχνίδι της σειράς των τελικών της GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό (13/6, 18:00) έκανε γνωστούς η ΕΟΚ.
Η μεγάλω ώρα έφτασε. Ολυμπιακός και Πανθηναϊκός AKTOR θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα στο πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι της σειράς των τελικών της GBL.
Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ, η ΕΟΚ έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα διευθύνουν το Game 5 το οποίο θα αναδείξει και τον πρωταθλητή Ελλάδας.
Συγκεκριμένα αυτοί είναι οι: Τσαρούχα, Τηγάνης, Καρπάνος