Παναθηναϊκός: Ανανέωσε η Ράπτη στο βόλεϊ γυναικών

Η Μάρα Ράπτη θα συνεχίσει να φορά τα «πράσινα», παραμένοντας μέλος της ομάδας βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού, ενισχύοντας με την εμπειρία και την ποιότητά της την προσπάθεια του συλλόγου για την επίτευξη των στόχων της νέας σεζόν.

Η 30χρονη ακραία αποτελεί μία από τις σταθερές παρουσίες του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, έχοντας σημαντική συμβολή στις επιτυχίες της ομάδας τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Μάρα Ράπτη στο τμήμα βόλεϊ γυναικών.

Η 30χρονη ακραία θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την πράσινη φανέλα και τη νέα σεζόν αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Μάρα Ράπτη σημείωσε τα εξής:

«Νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενη και περήφανη που θα είμαι και του χρόνου αθλήτρια του Παναθηναϊκού. Ευχαριστώ τον Σύλλογο για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που μου δείχνει, δίνοντάς μου το κίνητρο να γίνομαι καθημερινά καλύτερη. Ανυπομονώ να συναντήσουμε ξανά τον κόσμο μας στο γήπεδο και να ζήσουμε μαζί ακόμη μία χρονιά γεμάτη ένταση, μοναδική ατμόσφαιρα και ωραίο βόλεϊ. Η στήριξή τους είναι πάντα πολύτιμη για εμάς».