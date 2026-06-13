· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ανανέωσε η Ράπτη στο βόλεϊ γυναικών

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Μάρα Ράπτη.

Παναθηναϊκός: Ανανέωσε η Ράπτη στο βόλεϊ γυναικών
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μάρα Ράπτη θα συνεχίσει να φορά τα «πράσινα», παραμένοντας μέλος της ομάδας βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού, ενισχύοντας με την εμπειρία και την ποιότητά της την προσπάθεια του συλλόγου για την επίτευξη των στόχων της νέας σεζόν.

Η 30χρονη ακραία αποτελεί μία από τις σταθερές παρουσίες του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, έχοντας σημαντική συμβολή στις επιτυχίες της ομάδας τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Μάρα Ράπτη στο τμήμα βόλεϊ γυναικών.

Η 30χρονη ακραία θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την πράσινη φανέλα και τη νέα σεζόν αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Μάρα Ράπτη σημείωσε τα εξής:

«Νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενη και περήφανη που θα είμαι και του χρόνου αθλήτρια του Παναθηναϊκού. Ευχαριστώ τον Σύλλογο για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που μου δείχνει, δίνοντάς μου το κίνητρο να γίνομαι καθημερινά καλύτερη. Ανυπομονώ να συναντήσουμε ξανά τον κόσμο μας στο γήπεδο και να ζήσουμε μαζί ακόμη μία χρονιά γεμάτη ένταση, μοναδική ατμόσφαιρα και ωραίο βόλεϊ. Η στήριξή τους είναι πάντα πολύτιμη για εμάς».

COMMENTS
LATEST NEWS
17:23 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026, Γκάνα: Οι Αφρικανοί κατηγορούν τον Καναδά μετά την άρνηση χορήγησης βίζας στον Πάρτεϊ

17:15 MUNDIAL

Η ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Infographics

16:59 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Πάνω από 300 οπαδοί των «ερυθρόλευκων» στο ξενοδοχείο της ομάδας

16:51 GREEK BASKET LEAGUE

Ο Χουάντσο αποθέωσε τον κόσμο του Παναθηναϊκού κατά την αναχώρηση για ΣΕΦ (vid)

16:40 GREEK BASKET LEAGUE

«Παράνοια» για τον Παναθηναϊκό AKTOR: Sold out το T-Center για τον τελικό των τελικών

16:34 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Με μπλούζα του Ναν χωρίς δόντι πήγε στο ΣΕΦ ο Γκραντ (pic)

16:16 GREEK BASKET LEAGUE

Η Δικαιοσύνη είναι… τυφλή: Δύο αγωνιστικές στον Παναθηναϊκό AKTOR, ένα χρόνο στη σύντροφο Ναν

16:14 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Χωρίς Ντόρσεϊ στο Game 5 οι «ερυθρόλευκοι»

16:08 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE BLOG, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το PreGame του πέμπτου τελικού στο ΣΕΦ

16:07 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Οδηγίες στους διαιτητές για το τράβηγμα μαλλιών - Πότε θα είναι κόκκινη κάρτα

16:04 GREEK BASKET LEAGUE

Νέα ποινή για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο λίγο πριν το Game 5

15:56 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Ανανέωσε η Ράπτη στο βόλεϊ γυναικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας