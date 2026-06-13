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Η Δικαιοσύνη είναι… τυφλή: Δύο αγωνιστικές στον Παναθηναϊκό AKTOR, ένα χρόνο στη σύντροφο Ναν

Άλλες δύο αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών επιβλήθηκαν στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός για όσα συνέβησαν στο Game 4 των τελικών – Απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για ένα χρόνο στη σύντροφο του Κέντρικ Ναν. 

Η Δικαιοσύνη είναι… τυφλή: Δύο αγωνιστικές στον Παναθηναϊκό AKTOR, ένα χρόνο στη σύντροφο Ναν
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Η εξάντληση της αυστηρότητας πάνω στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είναι συνηθισμένη. Κάτι τέτοιο συνέβη ξανά, με την επιβολή ποινών στους «πράσινους» αλλά και την σύντροφο του Κέντρικ Ναν, για όσα έγιναν στο Game 4 των τελικών.

Στο «τριφύλλι» επιβλήθηκαν άλλες δύο αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών. Στην Μπλεν, σύντροφο του Ναν, επιβλήθηκε απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για ένα χρόνο, επειδή ακούμπησε στο μανίκι τον διαιτητή Παπαπέτρου.

Αναλυτικά:

1. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα της μη τήρησης της υποχρέωσης συνεργασίας με τις αρχές, που διαπράχθηκε στις 10.6.2026, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026 με αντίπαλη ομάδα τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), χρηματικό πρόστιμο ποσού σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ευρώ και ποινή αποκλεισμού για δύο (2) αγωνιστικές μέρες.

2. Απαλλάσσεται ο Μιχάλης Γεωργαντής υπεύθυνος ασφαλείας της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), για το πειθαρχικό παράπτωμα της μη τήρησης της υποχρέωσης συνεργασίας με τις αρχές, που διαπράχθηκε κατά τον ως άνω αγώνα.

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