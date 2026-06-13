· Παρτιζάν

Παρτίζαν: Ανανέωσε μέχρι το 2027 ο Τζεκίρι

Τη φανέλα της Παρτίζαν θα συνεχίσει να φοράει μέχρι το 2027 ο Τόνι Τζεκίρι.

Παρτίζαν: Ανανέωσε μέχρι το 2027 ο Τζεκίρι
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Την παραμονή του Τόνι Τζεκίρι στο ρόστερ της εξασφάλισε η Παρτίζαν, καθώς οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για την επέκταση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο 32χρονος ψηλός εντάχθηκε στην Παρτίζαν στις αρχές Ιανουαρίου και κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να κερδίσει την εμπιστοσύνη του τεχνικού επιτελείου και της διοίκησης, χάρη στη συνέπεια και την προσφορά του στις δύο πλευρές του παρκέ.

Στην Ευρωλίγκα αγωνίστηκε σε 15 αναμετρήσεις με τη φανέλα των «ασπρόμαυρων», καταγράφοντας κατά μέσο όρο 7,5 πόντους και 5 ριμπάουντ, συμβάλλοντας σημαντικά στην προσπάθεια της ομάδας.

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