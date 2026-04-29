Πλήρωσε ακριβά τις πυγμαχικές του επιδείξεις: 13 αγωνιστικές στον Αντράδα

Εξοντωτική ποινή δέχτηκε ο Εστεμπάν Αντράδα. Ο τερματοφύλακας της Σαραγόδα τιμωρήθηκε με 12+1 αγωνιστικές, για την μπουνιά σε ποδοσφαιριστή της Ουέσκα σε αγώνα για τη La Liga 2. Πιο συγκεκριμένα τον Πουλίδο, στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

«12 αγώνες αποκλεισμός για επίθεση σε άλλον παίκτη», αναφέρει η πειθαρχική επιτροπή στην απόφασή της, στην οποία πρέπει να προστεθεί ένας ακόμη αγώνας για τις δύο κίτρινες κάρτες που έλαβε πριν από την επίθεση.

Με τέσσερις αγωνιστικές τιμωρήθηκε και ο τερματοφύλακας της Ουέσκα, Ντάνι Χιμένεθ, καθώς αντέδρασε μετά το περιστατικό.

Ο Εστεμπάν Αντράδα ζήτησε δημόσια συγγνώμη την Κυριακή τόσο στη Ρεάλ Σαραγόσα όσο και στους οπαδούς της, καθώς και στον ίδιο τον Χόρχε Πουλίδο, για τη γροθιά που του έριξε.