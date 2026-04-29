Παναθηναϊκός και Αταμάν ξέρουν: Οι ομάδες που έφτασαν στην κούπα με μειονέκτημα έδρας στα playoffs

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επιχειρεί να πετύχει τον μεγάλο στόχο της χρονιάς, που δεν είναι άλλος από την πρόκριση στο Final 4 της Αθήνας και την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης, από το... δύσκολο μονοπάτι.

Μέσω των play-in πήρε το εισιτήριο για τα playoffs και πλέον δοκιμάζει τις δυνάμεις του κόντρα στη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας.

Αν, όμως, υπάρχει μια ομάδα κι ένας προπονητής με την νοοτροπία που χρειάζονται αυτές οι καταστάσεις, είναι ο Παναθηναϊκός και ο Εργκίν Αταμάν.

Άλλωστε, ανήκουν στο μικρό κλάμπ που στο παρελθόν έχουν καταφέρει να φτάσουν μέχρι το τέλος και την κατάκτηση του τροπαίου, έχοντας παίξει με μειονέκτημα έδρας στα playoffs, στη σύγχρονη ιστορία της Euroleague (μετά το 2000).

Συνολικά έξι ομάδες το έχουν κάνει. Ο Παναθηναϊκός ήταν η πρώτη που έδειξε τον δρόμο, πετυχαίνοντάς το τη σεζόν 2010-11, όταν απέκλεισε την Μπαρτσελόνα με 3-1 και στη συνέχεια πήγε στη Βαρκελώνη και σήκωσε την κούπα.

Τελευταία ομάδα που κατάφερε κάτι αντίστοιχο ήταν η Αναντολού Εφές του Εργκίν Αταμάν το 2022 στο Βελιγράδι, έχοντας περάσει με μειονέκτημα έδρας την Αρμάνι Μιλάνο στα playoffs.

Οι ομάδες που έφτασαν μέχρι την κατάκτηση της κούπας με μειονέκτημα έδρας στα playoffs στη σύγχρονη ιστορία της EuroLeague (μετά το 2000):

2010-11 Παναθηναϊκός

Απέκλεισε την Μπαρτσελόνα με 3-1 στα playoffs.

2011-12 Ολυμπιακός

Απέκλεισε τη Σιένα με 3-1 στα playoffs.

2013-14 Μακάμπι Τελ Αβίβ

Απέκλεισε την Αρμάνι Μιλάνο με 3-1 στα playoffs.

2016-17 Φενέρμπαχτσε

Απέκλεισε με 3-0 τον Παναθηναϊκό στα playoffs.

2017-18 Ρεάλ Μαδρίτης

Απέκλεισε τον Παναθηναϊκό με 3-1 στα playoffs.

2021-22 Αναντολού Εφές