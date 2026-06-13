Μπαρτζώκας: «Ήταν μια από τις πιο σημαντικές χρονιές στην ιστορία μας»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό τόνισε πως η επιτυχία αυτή ανήκει σε ολόκληρο τον οργανισμό και αποτελεί την επιβράβευση μιας ιδιαίτερα απαιτητικής χρονιάς.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» στάθηκε στις δυσκολίες που κλήθηκε να διαχειριστεί η ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, επισημαίνοντας ότι οι συνεχείς απαιτήσεις και η πίεση για διάκριση σε Ελλάδα και Ευρώπη έκαναν ακόμη πιο σημαντική την κατάκτηση του τίτλου.

Αναφερόμενος στη συνολική πορεία του Ολυμπιακού, ο Μπαρτζώκας χαρακτήρισε τη φετινή χρονιά ως μία από τις σημαντικότερες της προπονητικής του διαδρομής.

Όπως εξήγησε, η ομάδα μπήκε στη σεζόν έχοντας να διαχειριστεί πολύ υψηλές προσδοκίες, καθώς τα τελευταία χρόνια συγκαταλέγεται σταθερά στις κορυφαίες δυνάμεις της Ευρωλίγκας, με διαδοχικές παρουσίες σε Final Four και πρωταγωνιστικό ρόλο στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα είπε

«Κατ' αρχάς να δώσω συγχαρητήρια σε όλο τον οργανισμό, στους προέδρους, για τη στήριξη όλη τη χρονιά. Ήταν δύσκολη χρονιά, κινδυνεύαμε να γίνουμε οι μεγαλύτεροι losers της ιστορίας και από ένα παιχνίδι να είμαστε Μεσσίες. Ακολούθησε το κλασικό άδειασμα και το γεγονός ότι πήραμε το πρωτάθλημα απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο είναι πολύ τιμητικό,. Ήταν το 4ο πρωτάθλημα τα τελευταία 5 χρόνια που πιστοποιεί το επίπεδο δουλειάς που γίνεται στον οργανισμό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα.

Για το αν είναι η κορυφαία σεζόν στην καριέρα του είπε:

«Με βάση τις συνθήκες ναι. Αν υπήρχε μια ομάδα στην Ευρώπη που οτιδήποτε άλλο εκτός από την Ευρωλίγκα θα ήταν αποτυχία, θα ήταν ο Ολυμπιακός. Καμία Ρεάλ, κανένας Παναθηναϊκός… επειδή είχαμε πάει πέντε σερί F4 και ήμασταν τρεις φορές πρώτοι στην κανονική περίοδο. Είχαμε τεράστια πίεση, προσπάθησα να τη διαχειριστώ όλο το χρόνο και να μην τη μεταφέρω καν στην οικογένειά μου.

Η Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα, οι πιο σημαντικοί στόχοι μας, πιστοποιούν ότι έγινε μια πολύ συστηματική δουλειά απέναντι σε μεγάλο ανταγωνισμό και σε μια ατμόσφαιρα τοξική. Σεβόμαστε τους αντιπάλους μας, παίξαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε. Ήταν μια από τις πιο σημαντικές χρονιές στην ιστορία μας».

Για το κλειδί της επιτυχίας:

«Για να φτάσεις σε ένα σημείο να έχεις τέτοια συνέπεια δεν υπάρχει ένα κλειδί ή ένα μυστικό. Το πιο σημαντικό είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Αυτές και η εμπιστοσύνη μεταξύ μας, οι αφανείς και εμφανείς ήρωες έχουμε μια σχέση που μας κρατά ενωμένους και όποιος πήγε να διαταράξει αυτή την ενότητα έθεσε εαυτόν εκτός ομάδας. Θέλουμε όλοι τον Ολυμπιακό να προχωρά και οι προσωπικές μας βλέψεις, φιλοδοξίες και εγωισμοί σε αυτή την ομάδα είναι κάτω από το κοινό καλό».

Για το αν η τοξικότητα βοήθησε τον Ολυμπιακό να ξυπνήσει:

«Με βοήθησε πολύ στο έργο μου, ας ,ην κρυβόμαστε. Δηλώσεις του στυλ “μην μπερδεύεσαι, εμείς θα πάρουμε την Ευρωλίγκα“, αλλά τελικά το πήραμε εμείς. Ο Αταμάν είπε “εμείς θα πάρουμε το πρωτάθλημα και αν δεν το πάρουμε θα το χάσουμε από τη διαιτησία“. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να το πάρουμε κανονικά. Είδαμε φέτος ένα άδειασμα μετά την Ευρωλίγκα, το κίνητρο είναι το μεγαλύτερο καύσιμο. Το κίνητρό μας δοκιμάστηκε και μας βοήθησαν οι αντίπαλοι με όλες αυτές τις δηλώσεις, πλήγωσαν τον εγωισμό μας και είδατε το αποτέλεσμα που είδατε».

Για όσους έλεγαν για ταγμένη Ευρωλίγκα και ταγμένο πρωτάθλημα και αν υπάρχουν κόκκινες γραμμές:

«Υπάρχει συντονισμένη επίθεση εναντίον μου, το πρώτο διάστημα με πείραζε. Μίλησα όμως με κάποιους δυνατούς πνευματικά ανθρώπους και αποφάσισα πως είναι… συνεργάτες μου. Αυτοί οι σύγχρονοι Γκέμπελς που θέλουν να πειράξουν το μυαλό μου, μου αυξάνουν ακόμη περισσότερο το κίνητρο. Με βοηθάνε. Προχθές έμαθα ότι έχω ηττηθεί σε έξι τελικούς φέτος από έναν έγκριτο δημοσιογράφο».