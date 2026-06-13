· Ελβετία

Κατάρ - Ελβετία: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Δείτε τις επιλογές των Ζουλιέν Λοπετέγκι και Μουράτ Γιακίν για την αναμέτρηση μεταξύ Κατάρ και Ελβετίας στον δεύτερο όμιλο του Μουντιάλ.

Κατάρ - Ελβετία: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η δράση του δευτέρου ομίλου του Μουντιάλ μεταφέρεται στη Σάντα Κλάρα, όπου Κατάρ και Ελβετία κοντράρονται για την 1η αγωνιστική του Group B.

Μετά το ισόπαλο 1-1 ανάμεσα σε Καναδά και Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η αναμέτρηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με την Ελβετία να έχει δικαίως τον τίτλο του φαβορί και φιλοδοξεί με τους τρεις βαθμούς να ανέβει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Από την άλλη, το Κατάρ θέλει να κάνει την έκπληξη και να ανατρέψει τα προγνωστικά.

Λίγη ώρα πριν το παιχνίδι έγιναν γνωστές και οι επιλογές των δύο προπονητών για τη βασική ενδεκάδα:

Ελβετία (Σχηματισμός 3-4-3): Ο Κόμπελ θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια. Η τριάδα της άμυνας αποτελείται από τους Ακάντζι, Ελβέντι και Ζακάρια. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα κινούνται οι Φρόιλερ και Τσάκα, με τους Ροντρίγκες και Αμπισέρ να καλύπτουν τις πτέρυγες. Στην επίθεση, ο Εμπολό θα είναι στην κορυφή, πλαισιωμένος από τους Βάργκας και Εντόι.

Κατάρ: Ο Αμπουνάντα ξεκινάει στο τέρμα, με τους Αλαλάουι, Χούχι, Πέδρο Μιγκέλ και Χ. Αλαμίν να συνθέτουν την αμυντική γραμμή. Στο κέντρο θα αγωνιστούν οι Λάγιε, Μαντίμπο και Γκάμπερ, ενώ οι Έντμιλσον Τζούνιορ και Αμπντουρισάγκ θα κινούνται λίγο πιο πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Ακράμ Αφίφ.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:26 ΣΠΟΡ

Δύσκολη πρεμιέρα για τη Σάκκαρη στο Νότιγχαμ

23:17 GREEK BASKET LEAGUE

Θύρα 13: «Πρωταθλητές στο γήπεδο εμείς»

23:10 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Έπαιξε με κάταγμα στα πλευρά στο δεύτερο μέρος ο Κέντρικ Ναν

22:52 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Πόσα χρήματα παίρνουν οι παίκτες των ΗΠΑ που παίζουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο

22:44 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο Εμπολό βάζει μπροστά τους Ελβετούς από την άσπρη βούλα

22:20 EUROLEAGUE

Παρτίζαν: Ανανέωσε μέχρι το 2027 ο Τζεκίρι

22:15 GREEK BASKET LEAGUE

Μπαρτζώκας: «Ήταν μια από τις πιο σημαντικές χρονιές στην ιστορία μας»

21:52 ONSPORTS

ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ: 96-34 οι βολές στο ΣΕΦ από τους διαιτητές της ΕΟΚ

21:45 MUNDIAL

LIVE: Κατάρ - Ελβετία

21:39 MUNDIAL

Κατάρ - Ελβετία: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

21:38 GREEK BASKET LEAGUE

Παπανικολάου: «Θέλω να συνεχίσω στον Ολυμπιακό - Ο Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετική ομάδα»

21:23 GREEK BASKET LEAGUE

Φουρνιέ: «Σπουδαία χρονιά για όλους, θα ταξιδέψω στα νησιά και θα απολαύσω το καλοκαίρι μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας