Κατάρ - Ελβετία: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Η δράση του δευτέρου ομίλου του Μουντιάλ μεταφέρεται στη Σάντα Κλάρα, όπου Κατάρ και Ελβετία κοντράρονται για την 1η αγωνιστική του Group B.

Μετά το ισόπαλο 1-1 ανάμεσα σε Καναδά και Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η αναμέτρηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με την Ελβετία να έχει δικαίως τον τίτλο του φαβορί και φιλοδοξεί με τους τρεις βαθμούς να ανέβει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Από την άλλη, το Κατάρ θέλει να κάνει την έκπληξη και να ανατρέψει τα προγνωστικά.

Λίγη ώρα πριν το παιχνίδι έγιναν γνωστές και οι επιλογές των δύο προπονητών για τη βασική ενδεκάδα:

Ελβετία (Σχηματισμός 3-4-3): Ο Κόμπελ θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια. Η τριάδα της άμυνας αποτελείται από τους Ακάντζι, Ελβέντι και Ζακάρια. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα κινούνται οι Φρόιλερ και Τσάκα, με τους Ροντρίγκες και Αμπισέρ να καλύπτουν τις πτέρυγες. Στην επίθεση, ο Εμπολό θα είναι στην κορυφή, πλαισιωμένος από τους Βάργκας και Εντόι.

Κατάρ: Ο Αμπουνάντα ξεκινάει στο τέρμα, με τους Αλαλάουι, Χούχι, Πέδρο Μιγκέλ και Χ. Αλαμίν να συνθέτουν την αμυντική γραμμή. Στο κέντρο θα αγωνιστούν οι Λάγιε, Μαντίμπο και Γκάμπερ, ενώ οι Έντμιλσον Τζούνιορ και Αμπντουρισάγκ θα κινούνται λίγο πιο πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Ακράμ Αφίφ.