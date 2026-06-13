ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ: 96-34 οι βολές στο ΣΕΦ από τους διαιτητές της ΕΟΚ

ΕΟΚ και ΚΕΔ το… μεγαλείο σας. Σε ένα από τα πιο… περίεργα πρωταθλήματα της ιστορίας ο Ολυμπιακός κατάφερε να πανηγυρίσει το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του, έχοντας μια απίστευτη… βοήθεια.

Οι διαιτητές της ΚΕΔ/ΕΟΚ φρόντισαν να γράψουν ιστορία με τα σφυρίγματά τους μιας και μια σειρά πέντε αγώνων φρόντισαν να αποδείξουν ότι, τουλάχιστον, δεν είχαν τα ίδια κριτήρια. Είναι χαρακτηριστικό, είναι… τρομακτικό το ότι σε πέντε αγώνες ο Ολυμπιακός εκτέλεσε συνολικά 133 βολές, τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός πήρε μόλις 70. 66 βολές διαφορά…

Και το πιο σοκαριστικό; Στα παιχνίδια 1, 3 και 5, στα παιχνίδια δηλαδή που έγιναν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε παιχνίδια που έληξαν με συνολική διαφορά 20 πόντων, οι βολές ήταν 96-34. 62 βολές!

Τα συμπεράσματα δικά σας και όλων μας….