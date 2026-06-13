· Ολυμπιακός · Παναθηναϊκός

ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ: 96-34 οι βολές στο ΣΕΦ από τους διαιτητές της ΕΟΚ

Σε μια σειρά τελικών που ολοκληρώθηκε με σκορ 3-2 και σε πέντε κλειστά παιχνίδια οι δύο ομάδες στα ματς του Πειραιά είχαν διαφορά 62 ελεύθερες βολές. 133-70 το συνολικό σκορ.

ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ: 96-34 οι βολές στο ΣΕΦ από τους διαιτητές της ΕΟΚ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

ΕΟΚ και ΚΕΔ το… μεγαλείο σας. Σε ένα από τα πιο… περίεργα πρωταθλήματα της ιστορίας ο Ολυμπιακός κατάφερε να πανηγυρίσει το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του, έχοντας μια απίστευτη… βοήθεια.

Οι διαιτητές της ΚΕΔ/ΕΟΚ φρόντισαν να γράψουν ιστορία με τα σφυρίγματά τους μιας και μια σειρά πέντε αγώνων φρόντισαν να αποδείξουν ότι, τουλάχιστον, δεν είχαν τα ίδια κριτήρια. Είναι χαρακτηριστικό, είναι… τρομακτικό το ότι σε πέντε αγώνες ο Ολυμπιακός εκτέλεσε συνολικά 133 βολές, τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός πήρε μόλις 70. 66 βολές διαφορά…

Και το πιο σοκαριστικό; Στα παιχνίδια 1, 3 και 5, στα παιχνίδια δηλαδή που έγιναν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε παιχνίδια που έληξαν με συνολική διαφορά 20 πόντων, οι βολές ήταν 96-34. 62 βολές!

Τα συμπεράσματα δικά σας και όλων μας….

COMMENTS
LATEST NEWS
23:26 ΣΠΟΡ

Δύσκολη πρεμιέρα για τη Σάκκαρη στο Νότιγχαμ

23:17 GREEK BASKET LEAGUE

Θύρα 13: «Πρωταθλητές στο γήπεδο εμείς»

23:10 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Έπαιξε με κάταγμα στα πλευρά στο δεύτερο μέρος ο Κέντρικ Ναν

22:52 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Πόσα χρήματα παίρνουν οι παίκτες των ΗΠΑ που παίζουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο

22:44 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο Εμπολό βάζει μπροστά τους Ελβετούς από την άσπρη βούλα

22:20 EUROLEAGUE

Παρτίζαν: Ανανέωσε μέχρι το 2027 ο Τζεκίρι

22:15 GREEK BASKET LEAGUE

Μπαρτζώκας: «Ήταν μια από τις πιο σημαντικές χρονιές στην ιστορία μας»

21:52 ONSPORTS

ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ: 96-34 οι βολές στο ΣΕΦ από τους διαιτητές της ΕΟΚ

21:45 MUNDIAL

LIVE: Κατάρ - Ελβετία

21:39 MUNDIAL

Κατάρ - Ελβετία: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

21:38 GREEK BASKET LEAGUE

Παπανικολάου: «Θέλω να συνεχίσω στον Ολυμπιακό - Ο Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετική ομάδα»

21:23 GREEK BASKET LEAGUE

Φουρνιέ: «Σπουδαία χρονιά για όλους, θα ταξιδέψω στα νησιά και θα απολαύσω το καλοκαίρι μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας