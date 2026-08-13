Ήττα για τον Σακελλαρίδη στα προκριματικά του Cincinnati Open

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης δεν κατάφερε να πανηγυρίσει την πρώτη του πρόκριση σε κυρίως ταμπλό διοργάνωσης Masters. Ο 21χρονος Έλληνας, Νο.155 στην παγκόσμια κατάταξη, γνώρισε την ήττα με 6-4, 6-2 από τον Γάλλο Τιτουάν Ντρογκέ (Νο.119), σε αναμέτρηση που διήρκησε 72 λεπτά.

Ο Ντρογκέ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, καθώς έκανε μπρέικ μόλις στο πρώτο γκέιμ και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του μέχρι το τέλος του πρώτου σετ, το οποίο κατέκτησε με 6-4.

Στο δεύτερο σετ ο Γάλλος συνέχισε να έχει τον έλεγχο, πετυχαίνοντας ακόμη δύο μπρέικ και φτάνοντας με άνεση στο 6-2. Ο Σακελλαρίδης δεν μπόρεσε να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες στο σερβίς του αντιπάλου του και έτσι δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τη 1:00 τα ξημερώματα, τοπική ώρα, καθώς η βροχή προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στο πρόγραμμα του τουρνουά στο Σινσινάτι. Μάλιστα, οι διοργανωτές αποφάσισαν να μην ανοίξουν τις πόρτες του γηπέδου για τους φιλάθλους.

Ο Σακελλαρίδης, ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα στη δράση μετά τον τραυματισμό του στον αγκώνα, στρέφει πλέον την προσοχή του στον επόμενο μεγάλο στόχο του. Επόμενος σταθμός στην αγωνιστική του πορεία είναι η Νέα Υόρκη και τα προκριματικά του US Open, τα οποία θα διεξαχθούν από τις 24 έως τις 27 Αυγούστου.