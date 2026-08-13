Ήττα για τον Σακελλαρίδη στα προκριματικά του Cincinnati Open

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης ηττήθηκε με 6-4, 6-2 από τον Τιτουάν Ντρογκέ στα προκριματικά του Cincinnati Open, χάνοντας την ευκαιρία να προκριθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του σε κυρίως ταμπλό Masters.

Ήττα για τον Σακελλαρίδη στα προκριματικά του Cincinnati Open
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Ο Στέφανος Σακελλαρίδης δεν κατάφερε να πανηγυρίσει την πρώτη του πρόκριση σε κυρίως ταμπλό διοργάνωσης Masters. Ο 21χρονος Έλληνας, Νο.155 στην παγκόσμια κατάταξη, γνώρισε την ήττα με 6-4, 6-2 από τον Γάλλο Τιτουάν Ντρογκέ (Νο.119), σε αναμέτρηση που διήρκησε 72 λεπτά.

Ο Ντρογκέ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, καθώς έκανε μπρέικ μόλις στο πρώτο γκέιμ και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του μέχρι το τέλος του πρώτου σετ, το οποίο κατέκτησε με 6-4.

Στο δεύτερο σετ ο Γάλλος συνέχισε να έχει τον έλεγχο, πετυχαίνοντας ακόμη δύο μπρέικ και φτάνοντας με άνεση στο 6-2. Ο Σακελλαρίδης δεν μπόρεσε να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες στο σερβίς του αντιπάλου του και έτσι δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τη 1:00 τα ξημερώματα, τοπική ώρα, καθώς η βροχή προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στο πρόγραμμα του τουρνουά στο Σινσινάτι. Μάλιστα, οι διοργανωτές αποφάσισαν να μην ανοίξουν τις πόρτες του γηπέδου για τους φιλάθλους.

Ο Σακελλαρίδης, ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα στη δράση μετά τον τραυματισμό του στον αγκώνα, στρέφει πλέον την προσοχή του στον επόμενο μεγάλο στόχο του. Επόμενος σταθμός στην αγωνιστική του πορεία είναι η Νέα Υόρκη και τα προκριματικά του US Open, τα οποία θα διεξαχθούν από τις 24 έως τις 27 Αυγούστου.

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