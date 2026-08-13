Ο Μέσι επέστρεψε στη δράση λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα του

Ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε στη δράση λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα του, Χόρχε, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή για τον Αργεντινό σούπερ σταρ.

Ο αρχηγός της Ίντερ Μαϊάμι ξεκίνησε την αναμέτρηση με τη Λεόν για το Leagues Cup από τον πάγκο, έχοντας προηγουμένως ταξιδέψει στην Αργεντινή για την κηδεία του πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 68 ετών.

Ο Μέσι πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο, αντικαθιστώντας τον Ντάνιελ Πίντερ, ο οποίος είχε ανοίξει το σκορ για την Ίντερ Μαϊάμι. Η επιστροφή του, ωστόσο, δεν συνδυάστηκε με θετικό αποτέλεσμα.

Παρότι η ομάδα του είχε το προβάδισμα στο πρώτο μέρος, η Λεόν αντέδρασε μετά την ανάπαυλα και έφτασε στην ανατροπή, επικρατώντας τελικά με 3-2 και αφήνοντας την Ίντερ Μαϊάμι εκτός συνέχειας στη διοργάνωση.

Η παρουσία του Μέσι στο γήπεδο είχε ιδιαίτερη σημασία και για τους συμπαίκτες του, οι οποίοι γνώριζαν τις δύσκολες στιγμές που περνά ο αρχηγός τους.

Μάλιστα, ο Γιανίκ Μπράιτ αποκάλυψε πως οι ποδοσφαιριστές της Ίντερ Μαϊάμι δεν περίμεναν να δουν τον Μέσι στις εγκαταστάσεις της ομάδας πριν από την αναμέτρηση.

«Είναι απίστευτο. Δεν το περίμενα και δείχνει πόσο πολύ νοιάζεται. Όταν τον είδα εδώ, το μόνο που σκέφτηκα ήταν να δώσω το 150% για εκείνον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μέσος της Ίντερ Μαϊάμι.