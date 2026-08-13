«Διερευνητική επαφή για τον Αντρέα Κολπάνι ο Παναθηναϊκός»

Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Παναθηναϊκού φέρεται να βρίσκεται ο Αντρέα Κολπάνι, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής ιστοσελίδας «Tuttomercatoweb». Όπως αναφέρει το ιταλικό Μέσο, οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν διερευνητική επαφή για την περίπτωση του 27χρονου μεσοεπιθετικού, ο οποίος ανήκει στη Μόντσα.

Ο Κολπάνι αγωνίζεται κυρίως ως επιθετικός μέσος και δεσμεύεται με τη Μόντσα έως το καλοκαίρι του 2028. Ο ιταλικός σύλλογος τον απέκτησε το 2022 από την Αταλάντα, καταβάλλοντας περίπου 11 εκατ. ευρώ, ενώ στη συνέχεια επέκτεινε το συμβόλαιό του.

Την περασμένη σεζόν ο Ιταλός ποδοσφαιριστής κατέγραψε 28 συμμετοχές, με δύο γκολ και μία ασίστ, σε περισσότερα από 1.500 αγωνιστικά λεπτά στη Serie B. Ο Κολπάνι είχε ρόλο στο ροτέισον της Μόντσα και συνέβαλε στην επιστροφή της ομάδας στη Serie A.

Ο Κολπάνι είχε αποτελέσει ένα από τα αγαπημένα πρόσωπα του άλλοτε ιδιοκτήτη της Μόντσα, Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ενώ είχε αφιερώσει σε εκείνον την πρώτη του κλήση στην εθνική Ιταλίας. Παράλληλα, ο νυν προπονητής της Μόντσα, Ιβάν Γιούριτς, φαίνεται πως υπολογίζει τον ποδοσφαιριστή για τη νέα σεζόν, όπως προκύπτει από δηλώσεις του που φιλοξενούνται στο ιταλικό δημοσίευμα.

«Ο Αντρέα είχε δύο δύσκολες χρονιές για διάφορους λόγους. Είναι ένας τύπος με μεγάλη επιθυμία να ανακάμψει και είναι ένας δυνατός παίκτης όταν είναι υγιής. Χθες έπαιξε μόνο μισή ώρα επειδή είναι σε διαδικασία επανένταξης από ένα μικρό τραυματισμό, αλλά είναι όλο και καλύτερα και θα αποτελέσει μεγάλη βοήθεια για μας».