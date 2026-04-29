Λεσόρ: «Θα πρέπει να παίξουμε σκληρά, όπως στο Game 1»

Ο Ματίας Λεσόρ μετράει αντίστροφα για το Game  και εξηγεί τι πρέπει να κάνει η ομάδα του για ένα ακόμα break.

Λεσόρ: «Θα πρέπει να παίξουμε σκληρά, όπως στο Game 1»
Ο Ματίας Λεσόρ ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του Παναθηναϊκού στο διπλό μέσα στη Βαλένθια και ξέρει καλά τι πρέπει να κάνει για να πάρει αποτέλεσμα και αύριο το βράδυ.

Οι δηλώσεις του Ματίας Λεσόρ:

«Θα δούμε στο παρκέ. Είναι κάτι που δεν μπορείς να προβλέψεις, ίσως είναι πιο επιθετικό το παιχνίδι, ίσως και όχι. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε σκληρά, να παλέψουμε, να ματσάρουμε την ένταση και να κάνουμε το ίδιο που κάναμε στο Game 1 στην άμυνα».

Για το τι ειπώθηκε στο video call με τον Σλούκα: «Εγώ έκανα την ρουτίνα μου, δεν είχα κάποιο video call με τον Σλούκα, ίσως κάποιοι άλλοι συμπαίκτες μου είχαν».

Για τον βαθμό ετοιμότητας: «Είναι αυτό για το οποίο παίζουμε τέτοια παιχνίδια. Είναι παιχνίδι πλέι οφ. Είναι κάτι που προετοιμάζεσαι στα προηγούμενα 38 παιχνίδια της κανονικής διάρκειας. Πρέπει να αποδεχτούμε τέτοιες στιγμές και όταν κερδίζεις οι στιγμές είναι πιο απολαυστικές».

Για το σχόλιο του Μπράξτον και πως θα ήθελε να κλειδώσει σα αποδυτήρια τον Λεσόρ: «Δεν ξέρω τι να πω. Προσπαθώ να βοηθάω την ομάδα μου να κερδίζει. Έχω ακόμα δρόμο για να βρω και πάλι τον εαυτό μου πλήρως, αλλά εγώ κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίζει».

