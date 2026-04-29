Παρουσία Μυστακίδη και Τρινκιέρι ο ΠΑΟΚ για την «κούπα»
Ο ιδιοκτήτης και ο μελλοντικός προπονητής του «Δικέφαλου» θα είναι στο γήπεδο στο Μπιλμπάο, για να δουν από κοντά την προσπάθεια για την κατάκτηση του FIBA Europe Cup.
Στις 21:00 ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Μπιλμπάο στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup. Ο «Δικέφαλος» καλείται να υπερασπιστεί τη νίκη του με 6 πόντους στη Θεσσαλονίκη, για να πάρει μαζί του το τρόπαιο στην επιστροφή.
Πέρα απ’ τους φιλάθλους της ομάδας που βρίσκονται στη χώρα των Βάσκων, στο γήπεδο θα είναι και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Τέλης Μυστακίδης. Μάλιστα μαζί του θα παρακολουθήσει τον τελικό και ο προπονητής της ομάδας από την ερχόμενη σεζόν, Αντρέα Τρινκιέρι.