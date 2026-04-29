Τέλος η σεζόν στην Ισπανία για τον παίκτη που απέκλεισε την ΑΕΚ

Ο Ίσι Παλαθόν της Ράγιο Βαγιεκάνο, τιμωρήθηκε με ποινή 7 αγωνιστικών – Ποιος ήταν ο λόγος της βαρύτατης «καμπάνας». 

Στο ματς της Νέας Φιλαδέλφειας για τα προημιτελικά του Conference League, ο Ίσι Παλαθόν πέτυχε το γκολ που χάρησε στη Ράγιο Βαγιεκάνο την πρόκριση. Αφήνοντας εκτός την ΑΕΚ, η οποία σύμφωνα με την εικόνα της στο χορτάρι άξιζε να συνεχίσει στο θεσμό.

Ο αρχηγός της ισπανικής ομάδας, δεν θα αγωνιστεί ξανά στη La Liga μέχρι το τέλος της σεζόν. Κι αυτό γιατί του επιβλήθηκε ποινή 7 αγωνιστικών.

Η τιμωρία αφορά το ματς με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Όπως ανακοινώθηκε, οι τέσσερις αγωνιστικές αφορούν προσβολή προς το διαιτητή, δύο για διαμαρτυρία και μία για το γεγονός πως συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες.

Με πέντε αναμετρήσεις να απομένουν για το τέλος της φετινής La Liga, ο Ίσι Παλαθόν ολοκλήρωσε την παρουσία του στις εγχώριες διοργανώσεις με τη Ράγιο. Θα έχει μάλιστα και… κάβα δύο αγωνιστικές ποινής για την επόμενη σεζόν.

Στο φύλλο αγώνα γράφτηκε για τον ποδοσφαιριστή:

«Μόλις αποβλήθηκε, μου απευθύνθηκε με τα ακόλουθα λόγια: “Είσαι απατεώνας”, συνοδεύοντας αυτή την έκφραση με μια χειρονομία που έδειχνε το δείκτη του προς το μέρος μου».

