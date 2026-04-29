ΠΑΟΚ: Στήνεται γιγαντοοθόνη στην Πλατεία Ναυαρίνου για το παιχνίδι με τη Μπιλμπάο

Γιγαντοοθόνη θα στηθεί στην πλατεία Ναυαρίνου για όσους φίλους του ΠΑΟΚ θελήσουν να παρακολουθήσουν τον μεγάλο τελικό κόντρα στη Μπιλμπάο.

ΠΑΟΚ: Στήνεται γιγαντοοθόνη στην Πλατεία Ναυαρίνου για το παιχνίδι με τη Μπιλμπάο
Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Μπιλμπάο στην Ισπανία για τον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup (29/4, 21:00) που θα κρίνει τον κυπελλούχο Ευρώπης.

Στο πλευρό του «Δικεφάλου του Βορρά» θα βρεθούν περίπου 500 φίλαθλοι για να στηρίξουν την προσπάθεια των παικτών του Παντελή Μπούτσκου.

Όσοι δεν μπόρεσαν να δώσουν το παρών στην Ισπανία, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε γιγαντοοθόνη, που θα στηθεί στην Πλατεία Ναυαρίνου, το μεγάλο παιχνίδι.

Η προσμονή είναι τεράστια, με τον ΠΑΟΚ να καλείται να υπερασπιστεί το +6 που δημιούργησε στο πρώτο ματς.

