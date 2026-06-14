«Ενδιαφέρεται για Κρίστιανσεν ο Παναθηναϊκός, σχεδόν βέβαιη η αποχώρησή του από τη Λέστερ»

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν ανήκει στη Λέστερ, ωστόσο όλα δείχνουν πως θα αποχωρήσει από τον αγγλικό σύλλογο μετά τον υποβιβασμό, με αρκετές ομάδες να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, σύμφωνα με ιστοσελίδα του εξωτερικού που ασχολείται με τις «Αλεπούδες».

Το αγγλικό μέσο «leicestermercury.com.uk» αναφέρεται στο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, αλλά και στις επιφυλάξεις που υπάρχουν, λόγω του ιστορικού τραυματισμών του ποδοσφαιριστή.

Την ίδια στιγμή, στο παιχνίδι της απόκτησής του ενδέχεται να μπει και η Κοπεγχάγη, με τον σύλλογο της Δανίας να εξετάζει το ενδεχόμενο επαναπατρισμού του 22χρονου, ο οποίος ξεκίνησε από εκεί την επαγγελματική του καριέρα, καταγράφοντας συνολικά 73 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα.