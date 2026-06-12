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Παναθηναϊκός: Στα... ραντάρ ο Κρίστιανσεν της Λέστερ

Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για 23χρονο αριστερό μπακ.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Στα... ραντάρ ο Κρίστιανσεν της Λέστερ
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Ο Παναθηναϊκός μετά την πρόσληψη του Γιάκομπ Νίστρουπ έχει... στρέψει την προσοχή του στον μεταγραφικό σχεδιασμό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι «πράσινοι» μετά τον Ετιέν Καμαρά, ο οποίος πλησιάζει στο «τριφύλλι», ρίχνουν... ματιές και στον Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Πρόκειται για 23χρονο αριστερό μπακ, για τον οποίο ο Δανός προπονητής του συλλόγου έχει εξαιρετική άποψη και αγωνίζεται στη Λέστερ.

Η περίπτωσή του δεν είναι εύκολη, μιας και την περσινή σεζόν είχε αρκετά προβλήματα τραυματισμών και αγωνίστηκε μόλις 234 λεπτά.

Η κατάσταση των «αλεπούδων» και ο υποβιβασμός τους στη League 1 έχει ανοίξει την... πόρτα σε αρκετές αποχωρήσεις, κάτι που μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό.

Οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» πάντως θα σιγουρευτούν ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τον τραυματισμού του Δανού αμυντικού και εν συνεχεία αναμένεται να κάνουν κίνηση για να τον αποκτήσουν.

Συνολικά ο Κρίστιανσεν μετρά 51 εμφανίσεις και δύο ασίστ με τη Λέστερ, στην οποία μετακινήθηκε το Ιανουάριο του 2023 έναντι 23 εκατ. ευρώ. Παράλληλα μετρά και 18 συμμετχοχές με την Εθνική ομάδα της χώρας του.

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