· Παναθηναϊκός

Κοντά σε συμφωνία με Καμαρά ο Παναθηναϊκός

Οι «πράσινοι» έχουν μπει για τα καλά σε mode μεταγραφικού σχεδιασμού με τον Ετιέν Καμαρά να είναι κοντά στο «τριφύλλι».

Κοντά σε συμφωνία με Καμαρά ο Παναθηναϊκός
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Πολύ κοντά στην πραγματοποίηση της πρώτης του μεταγραφής για την νέα σεζόν είναι ο Παναθηναϊκός, καθώς όλες οι πληροφορίες θέλουν τους «πράσινους» να έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Σαρλερούα για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά.

Ο 23χρονος παίκτης είχε απασχολήσει την ομάδα του Παναθηναϊκού και στη χειμερινή μεταγραφική σεζόν, αλλά τότε ο Ράφα Μπενίτεθ έμοιαζε διστακτικός στο να ανάψει το πράσινο φως για να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Αυτή την φορά τα πράγματα είναι πιο προχωρημένα και το «Τριφύλλι» έχει φτάσει ουσιαστικά σε συμφωνία με την Σαρλερουά, για ένα ποσό που προσεγγίζει τα 4 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι άνθρωποι του συλλόγου περιμένουν και την τελική απόφαση του ποδοσφαιριστή, με τις πιθανότητες να ολοκληρωθεί η μεταγραφή να είναι πολλές.

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