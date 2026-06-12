Κοντά σε συμφωνία με Καμαρά ο Παναθηναϊκός
Οι «πράσινοι» έχουν μπει για τα καλά σε mode μεταγραφικού σχεδιασμού με τον Ετιέν Καμαρά να είναι κοντά στο «τριφύλλι».
Πολύ κοντά στην πραγματοποίηση της πρώτης του μεταγραφής για την νέα σεζόν είναι ο Παναθηναϊκός, καθώς όλες οι πληροφορίες θέλουν τους «πράσινους» να έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Σαρλερούα για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά.
Ο 23χρονος παίκτης είχε απασχολήσει την ομάδα του Παναθηναϊκού και στη χειμερινή μεταγραφική σεζόν, αλλά τότε ο Ράφα Μπενίτεθ έμοιαζε διστακτικός στο να ανάψει το πράσινο φως για να ολοκληρωθεί η συμφωνία.
Αυτή την φορά τα πράγματα είναι πιο προχωρημένα και το «Τριφύλλι» έχει φτάσει ουσιαστικά σε συμφωνία με την Σαρλερουά, για ένα ποσό που προσεγγίζει τα 4 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι άνθρωποι του συλλόγου περιμένουν και την τελική απόφαση του ποδοσφαιριστή, με τις πιθανότητες να ολοκληρωθεί η μεταγραφή να είναι πολλές.